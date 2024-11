Kaum verändert nach Trump-Wahlsieg

Trump steht vor der Rückkehr ins Weiße Haus. Der Republikaner erklärte sich bereits zum Wahlsieger, obwohl ihm noch wenige Stimmen von Wahlleuten fehlten. Insgesamt hielten sich die Kursausschläge am deutschen Rentenmarkt in Grenzen. Schließlich galt ein Wahlsieg des Republikaners als wahrscheinlichstes Szenario.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch nach dem Wahlsieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen wenig bewegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,02 Prozent auf 131,82 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,39 Prozent.

"Amerika hat ohne Störungen gewählt und ein Ergebnis steht fest - das ist für Wirtschaft und Finanzmärkte erstmal ein Grund zur Erleichterung", kommentierte Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater. Die Konjunkturprognosen müssten jetzt nicht umgeschrieben werden. "Aber die wirklichen wirtschaftlichen Folgen einer durchgreifenden Verwirklichung der Trump-Agenda werden sich erst über viele Jahre hinweg zeigen."

Die in Deutschland im September deutlich gestiegenen Auftragseingänge der Industrie spielten in diesem Umfeld keine Rolle. Der Anstieg war deutlich stärker als erwartet. "Das ist eine Entwicklung, die endlich einmal Hoffnung macht auf eine Belebung im verarbeitenden Gewerbe", kommentierte Analyst Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg. Allerdings dürfte der heimischen Industrie unter einer erneuten Präsidentschaft von Donald Trump in den USA der Wind demnächst wieder stärker ins Gesicht blasen./jsl/jkr/mis