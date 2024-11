AMPCO METAL übernimmt die Schmelzmetall-Gruppe, um Kapazitäten zu erweitern und das Kundenangebot zu verbessern

Marly, Schweiz (ots/PRNewswire) - AMPCO METAL, das weltweit führende Unternehmen

für Kupferlegierungen, ist erfreut, die Übernahme der in der Schweiz ansässigen

Schmelzmetall-Gruppe, eines renommierten Herstellers von

Hochleistungskupferlegierungen, bekannt zu geben. Diese strategische Übernahme

stärkt die Position von AMPCO METAL in der Branche und erweitert das

Produktportfolio, sodass das Unternehmen Kunden aus der Luft- und Raumfahrt,

Verteidigung, additiven Fertigung und weiteren fortschrittlichen

Anwendungsbereichen noch besser bedienen kann.



Durch die Integration der Technologien und Fachkenntnisse von Schmelzmetall kann

AMPCO METAL ein noch breiteres Spektrum innovativer Lösungen anbieten.

Schmelzmetall ist bekannt für seine speziellen Kupferlegierungen wie etwa

berylliumhaltige Pulver und andere hochreine Materialien, die beim Einsatz in

anspruchsvollen Anwendungen einzigartige Vorteile bieten. Die fusionierten

Unternehmen können den Kunden nun neue Möglichkeiten sowie den Zugang zu einem

breiteren Spektrum an technischen Ressourcen bieten.









- Erweiterte Lösungen für die additive Fertigung : Die leistungsstarken

kupferbasierten Metallpulver und fortschrittlichen 3D-Druckfunktionen von

Schmelzmetall ermöglichen die Herstellung hochpräziser kundenspezifischer

Komponenten. Daher lädt AMPCO METAL Interessenten nun ein, die Möglichkeiten

der additiven Fertigung mit diesen Spezialmaterialien zu erkunden.

- Erweitertes Angebot im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung : Die

vakuumgegossenen Legierungen von Schmelzmetall bieten höchste Zuverlässigkeit,

während innovative Verfahren zur zerstörungsfreien Prüfung fehlerfreie

Materialien gewährleisten. Diese Legierungen eignen sich perfekt für

Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungssektor, da sie

eine hohe chemische Konsistenz und minimale Porosität erfordern.

- Fortschrittliches Know-how im Bereich Schweißen und Gießen : Diese Integration

bringt zusätzliches technisches Know-how in den Bereichen

Widerstandsschweißen, Hochdruck-Aluminiumspritzguss und Niederdruckguss ein

und stärkt das Engagement von AMPCO METAL, branchenführende Lösungen in der

Metallverarbeitung anzubieten.



Nahtlose Integration für unterbrechungsfreien Service



AMPCO METAL hat mit der Integration des Vertriebsteams von Schmelzmetall

begonnen, die voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen sein wird. In

dieser Übergangsphase können die Kunden mit denselben Ansprechpartnern und einem

weiterhin reibungslosen Service rechnen.



Ein stärkeres Engagement für Qualität und Innovation



"Diese Übernahme steht im Einklang mit unserem Ziel, Produkte und

Dienstleistungen höchster Qualität zu bieten, die den sich wandelnden

Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden, sagte Martin Lütenegger, Group CEO

von AMPCO METAL."Wir freuen uns darauf, das Erbe von Schmelzmetall fortzuführen

und unseren Kunden weltweit neue Möglichkeiten zu eröffnen."



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertreter bei AMPCO

METAL oder besuchen Sie unsere Website unter https://www.ampcometal.com/ .



Kontakt:



Jérémie Dalin

Gruppenleiter Marketing

+41264399300

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2549085/AMPCO_METAL.jpg

View original

content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ampco-metal-ubernimmt-die-schme

lzmetall-gruppe-um-kapazitaten-zu-erweitern-und-das-kundenangebot-zu-verbessern-

302296617.html



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177333/5902450

OTS: AMPCO METAL S.A.





