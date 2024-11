Jenoptik verschiebt 2025-Ziele um ein Jahr - Aufschwung verzögert sich

JENA (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Jenoptik rechnet nicht mehr mit dem Erreichen seiner Ziele für 2025. Ein Umsatz von 1,2 Milliarden Euro und eine operative Marge (Ebitda-Marge) von 21 bis 22 Prozent würden wohl erst ein Jahr später erreicht werden, teilte das Unternehmen am Dienstagabend überraschend in Jena mit. Jenoptik begründete dies mit einer erwarteten Verzögerung beim Aufschwung in der Halbleiterausrüstungsindustrie. Die Aktie gab im frühen Mittwochhandel um rund 0,5 Prozent nach.

Die Ziele für 2024 bestätigte der Konzern hingegen wegen des weiterhin guten Auftragsbestands. So soll der Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich im Vergleich zu den knapp 1,1 Milliarden Euro im Jahr 2023 zulegen. Die operative Marge dürfte bei 19,5 bis 20,0 Prozent liegen, nach 19,7 Prozent im Vorjahr. Der Auftragswert wird den Angaben zufolge voraussichtlich leicht unter dem 2023 erreichten Wert liegen. Die Zahlen für das dritte Quartal will Jenoptik am 12. November vorlegen.