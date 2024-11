Anleger stoßen Teamviewer ab - Billings enttäuschen etwas

CrazyBroker schrieb heute 08:32

Puh, ich finde es schon erstaunlich, wie "dumm" auch die Amerikaner sind.

In Zeiten wo sich die BRICS Staaten gegen den Westen verbünden scheinen die Amerikaner einen Präsidenten zu bevorzugen der sich selbst mir den Verbündeten anlegen will statt gegen China/Indien/Russland und Nordkorea zusammen zu halten.

Gab es in der Vergangenheit nicht schon einmal so einen Fall, wo das Volk wählen durfte zwischen der Freilassung eines Christen und der Freilassung eines Mörders, wir wissen alle wem das Volk die Freiheit geschenkt hat.



Die Zahlen von Teamviewer gefallen mir gut, abgeliefert würde ich sagen, aber ob der Kurs dieses mal dauerhaft ansteigt?

Es würde dem Chart und auch der Seele gut tun, wenn der Kurs nun mal dauerhaft über 15€ steigen würde.



Gruss Hansi