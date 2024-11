Digitalhub Bonn dankt Vorstand Eiko Gerten / Amtszeit endet 2025 (FOTO)

Bonn (ots) - Der Digitalhub teilt mit, dass Eiko Gerten, seit 2022 Mitglied des

Vorstands, seine Amtszeit 2025 nicht verlängern wird. Gerten wird nach dem Ende

seiner Vorstandszeit dem Digitalhub weiterhin als Aktionär verbunden bleiben.



Unter der Leitung von Eiko Gerten hat die Digitalhub Region Bonn AG zahlreiche

Erfolge erzielt. So wurde das operative Geschäft des Hubs ausgebaut, was zu

einem deutlichen Umsatzwachstum führte. Gerten positionierte den Hub als aktiven

Frühphaseninvestor und setzte eine Kapitalerhöhung zur Stärkung des

Beteiligungsgeschäfts erfolgreich um. Während seiner Amtszeit vervielfachte sich

die Zahl der betreuten Start-ups, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf den

Bereich Cyber Security gelegt wurde. Diese positive Entwicklung wurde durch

Landesmittel in Höhe von rund 2,25 Millionen Euro unterstützt.







Dr. Hubertus Hille, Hauptgeschäftsführer der IHK und Vorstandsvorsitzender des

Digitalhub, erklärt: "Wir sind mit der Arbeit von Eiko Gerten sehr zufrieden und

schätzen ihn sowohl fachlich als auch menschlich. Sein Engagement hat den Hub

entscheidend vorangebracht." Hille fügt hinzu: "Wir sind zudem froh, dass Frau

Zimmermann als zweiter Vorstand die Unternehmensführung klug und umsichtig

mitgestaltet hat und wir somit Beständigkeit und eine weitere verlässliche

Führungskraft im Vorstandsteam haben."



Eiko Gerten betont: "Es waren spannende und erfolgreiche Jahre für den

Digitalhub. Die positiven Entwicklungen sind das Ergebnis der Zusammenarbeit

zwischen dem Aufsichtsrat und dem Vorstandsteam. Mein Dank gilt daher

insbesondere Dr. Hubertus Hille und dem gesamten Aufsichtsrat für die

vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie meiner Vorstandskollegin für drei

bereichernde Jahre der Teamarbeit."



Bis zu seinem Ausscheiden im Frühjahr 2025 wird Eiko Gerten weiterhin die

Geschäfte des Digitalhub führen und den Prozess zur Akquisition seiner Nachfolge

unterstützen. Vorständin Vera Zimmermann wird gemeinsam mit dem Aufsichtsrat den

Übergang begleiten und die Kontinuität der strategischen Ausrichtung des Hubs

sicherstellen.



Homepage: https://www.digitalhub.de



