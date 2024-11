JEFFERIES stuft UNICREDIT SPA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Der Nettogewinn der italienischen Großbank habe deutlich über dem Konsens gelegen, wobei alle wichtigen Kenngrößen besser als erwartet abgeschnitten hätten, schrieb Analyst Marco Nicolai am Mittwochmorgen in seiner Schnelleinschätzung./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2024 / 02:18 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2024 / 02:18 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 42,64EUR auf Tradegate (06. November 2024, 10:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Marco Nicolai

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 47

Kursziel alt: 47

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m