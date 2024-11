1000 MIGLIA 2025 - ANMELDUNGEN JETZT MÖGLICH

Das Unique Travelling Museum, wie Enzo Ferrari es definiert hat, wird am Dienstag, den 17. Juni, vom Bahnsteig Viale Venezia in Brescia aus starten. Die erste Etappe führt über Desenzano, Sirmione, Verona und Ferrara und endet in San Lazzaro di Savena (Bologna). Am Mittwoch, den 18. Dezember, geht es auf den Spuren der Fahrer der 1930er Jahre über die Pässe Futa und Raticosa , dann Prato und Siena , um schließlich ins Herz von Rom zu gelangen, wo die Autos auf der Rampe der Via Veneto paradieren werden. Auf der dritten Etappe am Donnerstag, dem 19., führt die Strecke über Orvieto, Foiano della Chiana und Sansepolcro. Danach kehrt die 1000 Miglia 2025 auf das Gebiet der Republik San Marino zurück, bevor sie in Cervia-Milano Marittima endet. Am vierten Tag, Freitag, dem 20., erreicht das Rennen Forlì und nach der Überquerung des Apennins Empoli. In westlicher Richtung führt die Route durch Pontedera bevor sie das Tyrrhenische Meer erreicht, vorbei an der italienischen Marineakademie in Livorno. Dann geht es wieder hinauf über Viareggio und den Cisa-Pass, um den Tag in Parma zu beenden. Am Samstag, den 21. Juni, kehren die Crews am fünften und letzten Vormittag des Rennens nach Brescia zurück, , das die Ankunft jedes Jahr mit wachsender Begeisterung begrüßt.

Voraussetzung für die Teilnahme ist der Besitz der Bescheinigung des Registro 1000 Miglia. Eine Neuerung in diesem Jahr ist die Einführung einer Startgebühr für Mannschaften unter 30 Jahren. Die Liste der teilnahmeberechtigten Fahrzeuge und weitere Informationen zur Teilnahme finden Sie unter 1000miglia.it .

