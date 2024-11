pressrelations vereint mit ContentDesk und news aktuell-Partnerschaft gesamte Pressearbeit in einer Plattform (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Der Medienbeobachter und -analyst pressrelations erweitert

seine NewsRadar®-Plattform um die Möglichkeit zur Erstellung und gezielten

Versendung von Pressemitteilungen und Mailings mit ContentDesk

(https://pressrelations.news/ots/contentdesk) . Als erster Partner der

dpa-Tochter news aktuell integriert pressrelations dazu das

PR-Verbreitungsnetzwerk ots in sein Kundenportal. Damit schließt pressrelations

den Kreislauf und bildet nun mit umfangreichen Recherche- und

Planungsmöglichkeiten, der Erstellung und Versendung von Pressematerialien und

anschließender Erfolgsmessung die gesamte Medienarbeit in einem einzigen Tool

ab.



ContentDesk: All-in-one-PR-Tool in NewsRadar®





"Es war immer unser Ziel, mit NewsRadar® eine All-in-one-Lösung für PR- undKommunikationsverantwortliche zu schaffen, die alle Bedürfnisse vereint. Gleichob Social Listening, Medienbeobachtung, Krisenalerting oder mit ContentDesk nundas Erstellen und gezielte Versenden von Presse-Mailings - bei uns findet sichalles in einer einzigen selbstentwickelten Plattform. Darauf sind wir stolz",sagt Fady El-Murr, Gründer und Co-Geschäftsführer der pressrelations GmbH.ContentDesk unterstützt PR-Profis und Kommunikationsabteilungen in allen Phasendes Pressemitteilungsaussands. So lassen sich eigene Kontakte importieren undmittels Verteilerlisten gezielt und persönlich ansprechen, neue Kontakte mit derJournalistendatenbank identifizieren und Text- und Bildinhalte durch optionaleKünstliche Intelligenz und praktische Vorlagen optimieren. Nach dem Aussand kannmit umfangreichen Analytics und nahtlos integriertem Earned-Media-Monitoring derErfolg der Kommunikation gemessen werden.Erste Plattform mit direkter Integration von otsAls Verbreitungsnetzwerk steht Nutzern neben individuellen Verteilerlistenerstmalig zusätzlich ots von der dpa-Tochter news aktuell zur Verfügung. Mitdieser Integration können Pressemitteilungen in ContentDesk via ots versendetund anschließend im selben Tool getrackt werden. pressrelations ist dabei dererste Medienbeobachter in Deutschland, der mit news aktuell alsPremium-Contentpartner zusammenarbeitet.Die Integration von ots ermöglicht es PR- und Kommunikationsverantwortlichenihre Pressemitteilungen gezielt an alle Medienformate wie klassische Printtitel,klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke zu senden. Sie gelangen somitdirekt in die Redaktionssysteme aller relevanten Medien. Zusätzlich wird überdas Partnernetzwerk aus Nachrichtenagenturen und relevanten News- undBranchen-Webseiten eine maximale Reichweite und Aufmerksamkeit erreicht. Nutzererhalten zudem eine Präsenz mit unternehmenseigenem Newsroom im Presseportal(https://www.presseportal.de/) von news aktuell, das mit durchschnittlich 12,5Millionen Aufrufen im Monat zu den wichtigsten PR-Portalen Deutschlands gehört.Gezielter Aussand durch 250.000 Medienkontakte und ThemendatenbankNeben dem Versand via ots ermöglicht ContentDesk den Zugriff auf eineJournalistendatenbank mit über 250.000 internationalen Medienkontakten.Presseverteiler lassen sich so themen- und regionsspezifisch erstellen undgezielt ansprechen. Zudem bietet die Themendatenbank Themax(https://www.pressrelations.com/de/newsradar/themax) die Möglichkeit, passendePublikationen und Ansprechpartner zu finden und auf Basis von über 30.000 zurVerfügung stehenden Redaktionsplänen den richtigen Zeitpunkt für denPresseversand festzulegen.Künstliche Intelligenz für eine effizientere InhaltserstellungFür die intuitive und mühelose Erstellung von Inhalten hat pressrelationsKünstliche Intelligenz direkt in den umfangreichen Mail-Editor von ContentDeskintegriert. Diese hilft Nutzern dabei Texte zu optimieren, auf Rechtschreibungzu prüfen oder Bildinhalte zu erstellen.Darüber hinaus beschleunigen praktische Vorlagen und Kollaborationsfunktionenmitsamt Freigabeschleifen das Arbeiten im Team.Earned Media Monitoring für umfassende ErfolgskontrolleAls Teil von NewsRadar® bietet ContentDesk umfangreiche Möglichkeiten zurErfolgskontrolle und dem Tracken von Earned-Media-Treffern. Diese werden mitGrad der Übereinstimmung angegeben und können anschließend nach Beliebengefiltert, analysiert oder exportiert werden. Zugleich werden sämtlicherelevante KPIs zu Mailings und Pressemitteilungen ausgegeben.ContentDesk mit ots-Integration ist ab sofort als Teil von NewsRadar® verfügbar(https://pressrelations.news/ots/contentdesk) .Pressekontakt:pressrelations GmbHBastian HammerschmidtMarketing ManagerTelefon: +49 211 1752077 -77mailto:bastian.hammerschmidt@pressrelations.denews aktuell GmbHJanina von JheringStellvertretende Leiterin KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 - 32598mailto:vonjhering@newsaktuell.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/22183/5902488OTS: pressrelations GmbH