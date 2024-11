Dieser Konkurrent von Taiwan Semiconductor hat gestern so richtig abgeräumt!

Aber auch in der zweiten Reihe gibt es spannende Werte. Das sind neben dem wallstreetONLINE-Geheimtipp United Microelectronics vor allem Tower Semiconductor aus Israel und GlobalFoundries , bei dem es sich um die 2009 von AMD abgespaltene Fertigungssparte handelt.

Den Markt für die Auftragsfertigung von Halbleiterprodukten teilen vor allem die beiden Branchengrößen Taiwan Semiconductor und Samsung unter sich auf, wobei die Taiwaner inzwischen über einen beachtlichen Technologievorsprung verfügen und so im Besonderen von der hohen Nachfrage nach KI-fähigen Chips profitieren können .

Tipp aus der Redaktion: Der KI-Markt wird nach Schätzungen von Experten bis 2032 auf ein Volumen von 1,3 Billionen US-Dollar anwachsen. Davon könnten nach dem Sensationserfolg von Nvidia vor allem Titel aus der zweiten Reihe profitieren. Welche das sind, erfahren Sie in unserem kostenlosen Spezialreport!

Erwartungen übertroffen, aber ...

Deren Anteile verzeichneten am Dienstag mit einem Plus von knapp 15 Prozent beachtliche Kursgewinne, nachdem das Unternehmen am Mittag Zahlen über den Erwartungen präsentiert hatte.

Zwar entwickelten sich die Erlöse gegenüber dem Vorjahresquartal rückläufig und verzeichneten Einbußen von 5,9 Prozent auf 1,74 Milliarden US-Dollar. Doch damit konnten die Erwartungen der Analysten um 20 Millionen US-Dollar geschlagen werden.

Das gelang GlobalFoundries auch beim bereinigten Gewinn, der die Schätzungen mit 0,41 US-Dollar je Anteilsschein um 8 Cent übertreffen konnte. Im Jahr zuvor war dem Konzern allerdings noch ein Ertrag von 0,55 US-Dollar pro Aktie gelungen.

... Umsatz und Gewinn unter den Vorjahreswerten

Insgesamt erzielte das Unternehmen einen bereinigten Nettogewinn in Höhe von 229 Millionen US-Dollar. Nach standardisierter Rechnungslegung (IFRS), also unter Berücksichtigung von Aktienvergütungen, gelang ein Nettoertrag von 178 Millionen US-Dollar. Das bedeutet eine Marge von 10,2 Prozent. Zum Vergleich: Die Ertragsspanne (netto) von Taiwan Semiconductor betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 39,1 Prozent.

Trotz des Gewinnrückgangs – im Vorjahr hatte GlobalFoundries noch 249 Millionen US-Dollar erwirtschaftet – zeigte sich CEO Thomas Caulfield zufrieden mit dem Ergebnis: "Wir haben ein Bilanzergebnis am oberen Ende der Guidance, die wir im August gegeben hatten, erreicht und das in einem von anhaltenden Untersicherheiten geprägten Branchenumfeld."

Umsatzstabilisierung in Aussicht gestellt

Für das kommende Quartal hat das Unternehmen eine anhaltende Erholung in Aussicht gestellt. Der Umsatz könnte angesichts der Prognose von 1,8 bis 1,85 Milliarden US-Dollar das Ergebnis des Vorjahres erreichen. Der daraus erzielte bereinigte Gewinn pro Aktie soll 0,29 bis 0,43 US-Dollar betragen – idealerweise begleitet von einer Margenverbesserung.

Aktie startet Erholungsrallye

Die Aussicht auf eine Stabilisierung der Nachfrage – in den vergangenen Quartalen hatte GlobalFoundries vor allem im Bereich von Automobil- und Industriehalbleitern mit Gegenwind zu kämpfen – genügte Anlegern zu ihrer Zufriedenheit.

Mit einem Kursgewinn von 14,9 Prozent gelang der Aktie, die in den vergangenen Monaten von andauernden Verlusten betroffen war, eine Erholungsrallye. Angesichts einer Performance von -32 Prozent seit dem Jahresanfang liegt der Vorzeichenwechsel aber noch in weiter Ferne.

Das Zurückbleiben hinter der Gesamtmarktentwicklung demonstriert die Schwierigkeiten, die Halbleiterfertiger ohne KI-Exposure aktuell zu navigieren haben.

Fazit: Zugreifen? Warum nicht!

Zwar liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie für das laufende Geschäftsjahr bei 27,2. Für das kommende Jahr ist GlobalFoundries mit einem erwarteten KGV von 22,5 aber moderat bewertet – ein ähnliches Vielfaches ist auch für Taiwan Semiconductor eingepreist.

Wer als Anleger daher auf eine Erholung der Industrie-, und Automobilhalbleiternachfrage setzen möchte, kann das mit der Aktie von GlobalFoundries bedenkenlos tun. Wall-Street-Analysten sehen den fairen Wert der Anteile aktuell bei 51,05 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von fast einem Viertel bedeutet.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion