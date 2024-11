BERNSTEIN RESEARCH stuft Ferrari auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ferrari nach von 599 auf 575 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz des Kursrückgangs nach den jüngst vorgelegten Zahlen sprach Analyst Stephen Reitman am Dienstagabend von einem guten dritten Quartal des Sportwagenbauers. Dieser habe zudem zwar nicht den Ausblick explizit angehoben, aber ein gestiegenes Vertrauen in die Jahresziele zum Ausdruck gebracht./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2024 / 23:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2024 / 05:10 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 408,2EUR auf Tradegate (06. November 2024, 11:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stephen Reitman

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m