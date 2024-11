Teamviewer erwartet in schwierigem Markt mehr Marge - Aktie verliert

JBelfort schrieb vor 1 Stunde

Man muss sich erstmal mit um die 8% Umsatzwachstum begnügen. Hat sich eben im Call für 2025 so angedeutet. Cash Flow bleibt stark und wächst. Man hat dieses Quartal 65mio an Krediten getilgt, zusätzlich zum ARP. Das nächste ARP kann man dann wohl bald erwarten, so hat es sich im Call angehört. Ganz interessant ist diese neue Kennzahl. Heißt, das ARR sind die zu erwartenden Umsätze für die nächsten 12 Monate auf Basis der bestehenden Verträge zum 30 September, die per Ende Q3 bei 669.3m lagen. Damit haben wir eine signifikante Erhöhung der Transparenz.





"Einführung von Annual Recurring Revenue (ARR)

Als führendes globales SaaS-Unternehmen folgt TeamViewer den branchenüblichen Best Practices bei der Berichterstattung seiner Ergebnisse. So soll ein besseres Verständnis für TeamViewers Geschäft erzielt werden. Daher hat TeamViewer ab dem dritten Quartal 2024 Änderungen an zwei zentralen SaaS-bezogenen, sekundären Leistungsindikatoren eingeführt: Annual Recurring Revenue (ARR) und Net Retention Rate (NRR). Annual Recurring Revenue (ARR) ist eine in der Software-as-a-Service-Branche übliche Leistungskennzahl, die eine bessere Wachstumsbewertung sowie einen besseren Peer-Vergleich ermöglicht. Die Net Retention Rate (NRR) bezieht sich auf den Annual Recurring Revenue. Der ARR wird auf Gesamtebene (Konzern) sowie auf SMB- und Enterprise-Ebene berichtet.



Annual Recurring Revenue (ARR) wird nun als annualisierter Umsatz aktiver Abonnementverträge zum Ende des Berichtszeitraums berechnet. Nicht wiederkehrende Umsätze (z.B. einmalige Gebühren, Hardware-Umsätze) werden dabei nicht berücksichtigt. Der ARR wird berechnet, indem der tägliche Umsatz mit Abonnements zum letzten Kalendertag des jeweiligen Zeitraums annualisiert wird. Die währungsbereinigte ARR-Wachstumsrate (cc) im Jahresvergleich eliminiert Fremdwährungseffekte, indem für alle in den letzten zwölf Monaten in Rechnung gestellten wiederkehrenden Umsätze die Wechselkurse des Vorjahres verwendet werden.



Mit der geänderten ARR-Logik wird die Net Retention Rate (NRR) (auf ARR, währungsbereinigt) jetzt wie folgt berechnet: Retained ARR am Ende des Berichtszeitraums geteilt durch den gesamten ARR am Ende des Vorjahresberichtszeitraums. NRR wird währungsbereinigt gezeigt. Retained ARR ist definiert als ARR am Ende des Berichtszeitraums von Kunden, die am Ende des Vorjahresberichtszeitraums bereits Kunden waren."