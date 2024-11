Warum eine blitzschnelle Antwort der Schlüssel zum Erfolg im Vertrieb ist und wie Unternehmen das umsetzen (FOTO)

TORONTO, Aug. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hudbay Minerals Inc. ("Hudbay" oder das "Unternehmen") (TSX, NYSE: HBM) hat heute seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2024 veröffentlicht. Alle Beträge sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben. Alle Produktions- und Kostenbeträge spiegeln die Mine Copper Mountain zu 100 % wider, wobei Hudbay eine Beteiligung von 75 % an der Mine besitzt."Die fortgesetzte Umsetzung unserer Betriebspläne im zweiten Quartal hat uns gut positioniert, um unsere Produktionsprognose für 2024 zu erreichen, und unser Engagement in Goldnebenprodukten und unsere starke Kostenkontrolle haben es uns ermöglicht, unsere Cash-Kosten-Prognose für 2024 zu verbessern", sagte Peter Kukielski, President und Chief Executive Officer. "Unsere starke und diversifizierte Betriebsbasis erwirtschaftet weiterhin einen freien Cashflow, der zum Teil auf eine effiziente Mühlenleistung in Peru und Manitoba zurückzuführen ist. Wir setzen auch weiterhin unsere Stabilisierungspläne für British Columbia und die geplanten Abraumprogramme in Peru und British Columbia um, um in naher Zukunft höhere Kupfer- und Goldgehalte zu erschließen. Dies hat in den letzten 12 Monaten zu einer robusten EBITDA-Generierung geführt, die es uns zusammen mit unserem jüngsten erfolgreichen Aktienangebot ermöglicht hat, unsere Bemühungen zum Schuldenabbau erheblich zu beschleunigen und unsere Bilanz zu transformieren. Wir sind jetzt noch besser positioniert, um unsere vielen Wachstumsinitiativen weiter voranzutreiben, um ein erhebliches Aufwärtspotenzial in unserer Pipeline zu erschließen und unser Kupfer- und Goldengagement weiter zu erhöhen."Lieferte Inline-Betriebs- und Finanzergebnisse für das zweite Quartal; Produktionsprognose bestätigt und Cashkostenprognose verbessertIm zweiten Quartal 2024 wurde eine konsolidierte Kupferproduktion von 28.578 Tonnen und eine Goldproduktion von 58.614 Unzen erzielt, was den vierteljährlichen Produktionserwartungen für 2024 entspricht.Die verbesserte Betriebsplattform führte im zweiten Quartal 2023 zu einer Steigerung der Kupferproduktion um 32 % und einer Steigerung der Goldproduktion um 20 % Ii , was die Vorteile einer größeren, diversifizierten Betriebsplattform mit der Hinzufügung von Copper Mountain und der kontinuierlichen Umsetzung der betrieblichen Effizienz im gesamten Unternehmen widerspiegelt.Starke Kostenkontrolle mit konsolidierten Cash-Kosten Ich und nachhaltige Cash-Kosten Ich pro Pfund produziertem Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften Ich , im zweiten Quartal 2024 von 1,14 $ bzw. 2,65 $, in Übereinstimmung mit der für 2024 erwarteten Kostenkadierung.Bestätigung der konsolidierten Produktionsprognose für das Gesamtjahr 2024 für alle Metalle, einschließlich 137.000 bis 176.000 Tonnen Kupfer und 263.000 bis 319.000 Unzen Gold, da das Unternehmen in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 eine stärkere Produktion in Übereinstimmung mit dem Produktionsprofil der Mine erwartet.Verbesserte Prognose für die jährlichen Betriebskosten 2024 bei geringeren konsolidierten Cash-Kosten Ich Prognose von 0,90 bis 1,10 $ pro Pfund, was auf ein bedeutendes Engagement in Gold-Nebenproduktkrediten und eine anhaltend starke Kostenkontrolle zurückzuführen ist.Die Betriebe in Peru profitierten weiterhin von einem starken Mühlendurchsatz von durchschnittlich rund 85.000 Tonnen pro Tag im zweiten Quartal, trotz eines geplanten halbjährlichen Stillstands der Mühlenwartung. Das Pampacancha-Abstreifenprogramm, das im Laufe dieses Jahres zu höheren Klassen aufsteigen soll, ist in vollem Gange. Der reduzierte Abbau in Pampacancha führte im zweiten Quartal 2024 zu einer Produktion von 19.217 Tonnen Kupfer und 10.672 Unzen Gold, was den vierteljährlichen Erwartungen entspricht. Peruanische Cash-Kosten pro produziertem Pfund Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften Ich lag im zweiten Quartal bei 1,78 $, ein erwarteter Anstieg gegenüber dem ersten Quartal angesichts niedrigerer geplanter Produktionsniveaus und ein Rückgang von 17 % im Vergleich zum zweiten Quartal 2023.Der Betrieb in Manitoba produzierte im zweiten Quartal 2024 43.488 Unzen Gold, da New Britannia weiterhin weit über der Nennkapazität und dem budgetierten Durchsatz arbeitet. Manitoba Cash Cost pro produzierter Unze Gold, abzüglich Nebenproduktgutschriften Ich lag im zweiten Quartal 2024 bei 771 $, ähnlich wie im ersten Quartal, und ein Rückgang von 30 % im Vergleich zum Vorjahresquartal.Die Betriebe in British Columbia produzierten 6.719 Tonnen Kupfer zu Investitionskosten pro produziertem Pfund Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften Ich , von 2,67 $ im zweiten Quartal. Die Investitionskosten verbesserten sich im ersten Quartal um 23 %, was die laufenden betrieblichen Stabilisierungsbemühungen widerspiegelt, da die Abraumaktivitäten in der Mine beschleunigt werden und Initiativen zur Verbesserung der Mühle bei Copper Mountain im Gange sind.Im zweiten Quartal 2024 wurde ein Umsatz von 425,5 Mio. $ und ein operativer Cashflow vor Veränderung des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals von 122,0 Mio. $ erzielt.Der den Eigentümern zurechenbare Nettoverlust im zweiten Quartal und der den Eigentümern zurechenbare Verlust pro Aktie betrugen 16,6 Mio. $ bzw. 0,05 $. Nach Bereinigung um Posten auf Vorsteuerbasis, wie z. B. einen nicht zahlungswirksamen Gewinn in Höhe von 2,7 Mio. $ im Zusammenhang mit einer vierteljährlichen Neubewertung der Rückstellung für die Umweltsanierung an geschlossenen Standorten, einen Neubewertungsverlust in Höhe von 10,7 Mio. $ im Zusammenhang mit der Verbindlichkeit aus der Goldvorauszahlung, nicht realisierte strategische Gold- und Kupferabsicherungen und -investitionen sowie eine Abschreibung von 2,1 Mio. $ auf PP&E, Unter anderem das bereinigte Ergebnis des zweiten Quartals Ich pro Aktie, die den Eigentümern zuzurechnen ist, gleich Null.Der den Eigentümern zurechenbare Nettoverlust von 16,6 Mio. $ im zweiten Quartal wurde durch einen Steueraufwand von 20,8 Mio. $ erheblich beeinflusst, obwohl der Gewinn vor Steuern nur 0,4 Mio. $ betrug. Der erhöhte Steueraufwand ist auf Bergbausteuern zurückzuführen, die auf der Grundlage der zu versteuernden Bergbaugewinne in den einzelnen Betriebsgebieten berechnet werden, auf die begrenzte Abzugsfähigkeit bestimmter Aufwendungen und Wechselkursschwankungen auf latente Steuersalden.Bereinigtes EBITDA Ich betrug im zweiten Quartal 2024 145,0 Mio. $.Die liquiden Mittel und kurzfristigen Investitionen stiegen in der ersten Hälfte des Jahres 2024 um 274,0 Mio. $ auf 523,8 Mio. $, was auf eine erfolgreiche Aktienemission und einen starken operativen Cashflow zurückzuführen ist, der durch höhere Kupfer- und Goldpreise gestützt wurde und eine Reduzierung der Nettoverschuldung um 405,9 Mio. $ ermöglichte Ich in der ersten Hälfte des Jahres 2024.Beschleunigter Schuldenabbau und transformierte BilanzDie einzigartige Kupfer- und Golddiversifikation von Hudbay in Peru und Nordamerika ermöglicht ein Engagement in höheren Kupfer- und Goldpreisen und eine attraktive Generierung von freiem Cashflow.Erzieltes bereinigtes EBITDA der letzten 12 Monate Ich von 824,3 Millionen US-Dollar, ein deutlicher Anstieg gegenüber 407,1 Millionen US-Dollar in den 12 Monaten bis zum 30. Juni 2023.Abschluss einer erfolgreichen Kapitalerhöhung am 24. Mai 2024 mit einem Bruttoerlös von 402,5 Mio. $ und einem Nettoerlös von 386,2 Mio. $, abzüglich Transaktionskosten, um das Wachstum und den Schuldenabbau zu beschleunigen.Deutlich beschleunigte Bemühungen zum Schuldenabbau. Im zweiten Quartal 2024 wurden alle ausstehenden Vorschüsse in Höhe von 90,0 Mio. $ für die vorrangig besicherten Kreditfazilitäten zurückgezahlt und im Juni 2024 Käufe der vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen des Unternehmens in Höhe von rund 34,1 Mio. $ auf dem freien Markt mit einem Abschlag getätigt. Die langfristigen Schulden reduzierten sich von 1.278,6 Millionen US-Dollar zum 31. März 2024 auf 1.155,6 Millionen US-Dollar zum 30. Juni 2024.Reduzierte Nettoverschuldung Ich auf 631,8 Mio. $ im zweiten Quartal 2024, was einem Rückgang von 405,9 Mio. $ gegenüber der ersten Hälfte des Jahres 2024 entspricht.Der Anstieg der liquiden Mittel und die Reduzierung der langfristigen Verschuldung reduzierten die Nettoverschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDA deutlich Ich auf 0,8x zum 30. Juni 2024 im Vergleich zu 1,6x zum Ende des Jahres 2023. Erreichen des angestrebten 1,2-fachen der Nettoverschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDA Ich Verhältnis, das im Drei-Voraussetzungen-Plan (der "3-P-Plan") beschrieben ist, um Copper World weit vor dem Zeitplan voranzubringen.Die Bemühungen zum Schuldenabbau wurden im dritten Quartal 2024 mit zusätzlichen Käufen der vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen des Unternehmens in Höhe von 48,5 Millionen US-Dollar auf dem freien Markt im Juli und August fortgesetzt.Es ist geplant, die Abschlusszahlung im Rahmen der Gold-Vorauszahlungsverpflichtung im August 2024 abzuschließen, die das Finanzierungsinstrument zur Finanzierung der Sanierung der Goldmühle New Britannia war. Der Wegfall der Vorauszahlung für Gold wird das Risiko einer höheren Goldproduktion in Snow Lake weiter erhöhen.Die Gesamtliquidität stieg deutlich um 65 % auf 948,5 Mio. $ zum 30. Juni 2024 von 573,7 Mio. $ zum Ende des Jahres 2023.Fortgesetzte Umsetzung von Wachstumsinitiativen zur weiteren Verbesserung des Kupfer- und GoldengagementsErfolgreiche Ratifizierung von mehrjährigen Vereinbarungen mit den Gewerkschaften, die die Belegschaft von Hudbay in Peru und Manitoba vertreten, ohne Unterbrechung des Betriebs, was zeigt, dass sich das Unternehmen auf eine enge Zusammenarbeit mit seinen Mitarbeitern und Interessengruppen in der Gemeinde konzentriert, um aufeinander abgestimmte wirtschaftliche und soziale Vorteile zu gewährleisten.Das Abraumprogramm für die nächste Abbauphase bei Pampacancha ist im Gange und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2024 zu deutlich höheren Kupfer- und Goldgehalten führen, was zusammen mit der Aufrechterhaltung einer starken Betriebsleistung bei Constancia voraussichtlich weiterhin einen bedeutenden freien Cashflow in Peru generieren wird.Die Mühle New Britannia übertraf weiterhin die Erwartungen, was zu einer höheren Goldproduktion in Manitoba führte. Die Mühle erreichte im Juni einen Rekorddurchsatz von fast 2.100 Tonnen pro Tag und erreichte im zweiten Quartal einen Durchschnitt von 1.850 Tonnen pro Tag und übertraf damit ihre ursprüngliche Auslegungskapazität von 1.500 Tonnen pro Tag und ihre für 2024 geplante Kapazität von 1.800 Tonnen pro Tag aufgrund der erfolgreichen Umsetzung von Initiativen zur Prozessverbesserung und wirksamer vorbeugender Wartungsmaßnahmen.Die Pläne zur Stabilisierung des Betriebs bei Copper Mountain nach der Akquisition sind weiterhin im Gange, wobei der Schwerpunkt auf dem Hochlauf der Bergbauflotte, dem beschleunigten Abraumbetrieb und der Erhöhung der Zuverlässigkeit der Mühle liegt. Im zweiten Quartal 2024 wurden eine höhere Mühlenverfügbarkeit von 94 % und eine besser als geplante Kupferausbeute von 82 % erreicht.Die Erschließung eines Zugangsstollens zur Lagerstätte 1901 in Snow Lake verläuft weiterhin auf Kurs, um Anfang 2025 eine Mineralisierung zu erreichen, und soll die Bestätigung der optimalen Abbaumethode für die Lagerstätte und Untertagebohrungen zur weiteren Bewertung des Erzkörpers und zur Hochstufung abgeleiteter Goldressourcen zu Reserven ermöglichen.Fortsetzung des 3-P-Plans zur Sanktionierung von Copper World, wobei sich die transformierte Bilanz dem angestrebten Niveau nähert und die verbleibenden wichtigen staatlichen Genehmigungen planmäßig voranschreiten und für 2024 erwartet werden.Die Bohrgenehmigungen für die äußerst aussichtsreichen Konzessionsgebiete Maria Reyna und Caballito in der Nähe von Constancia schreiten im mehrstufigen Regulierungsverfahren weiter voran, wobei der Antrag auf Umweltverträglichkeitsprüfung für Maria Reyna im Juni genehmigt wurde und der Caballito-Antrag die Überprüfungsphase durchläuft.Die Ergebnisse des Explorationsprogramms im Winter 2024 in Snow Lake bestätigen zwei mineralisierte Zonen 400 Meter nordwestlich von Lalor mit einem Abschnitt von 9 Metern mit einem Gehalt von 2,88 % Kupfer und 6,27 Gramm Gold pro Tonne. Außerdem wurden Folgeziele für ein Bohrprogramm im Sommer 2024 identifiziert, um neue geophysikalische Anomalien zu erproben, Folgebohrungen bei Lalor Northwest durchzuführen und regionale Bohrungen bei den Satellitenkonzessionsgebieten Snow Lake durchzuführen.Weitere Weiterentwicklung der Wiederaufbereitungsmöglichkeiten für Flin Flon Tailings durch metallurgische Testarbeiten und frühzeitige wirtschaftliche Bewertung, um die Möglichkeit der Produktion kritischer Mineralien und Edelmetalle bei gleichzeitiger Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks zu bewerten.Im Juni 2024 wurde der jährliche Nachhaltigkeitsbericht 2023 veröffentlicht, der bedeutende Fortschritte bei der Erreichung der langfristigen Nachhaltigkeitsziele und -verpflichtungen von Hudbay mit vielen Aktivitäten im Jahr 2023 zeigt, die sich auf "unsere Mitarbeiter, unsere Gemeinschaften und unseren Planeten" konzentrieren.Zusammenfassung der Ergebnisse des zweiten QuartalsDie konsolidierte Kupferproduktion von 28.578 Tonnen im zweiten Quartal 2024 ging gegenüber dem ersten Quartal 2024 zurück, entsprach aber den Erwartungen des Minenplans. Die konsolidierte Goldproduktion von 58.614 Unzen im zweiten Quartal ging gegenüber dem starken Niveau des ersten Quartals zurück, entsprach aber den Erwartungen des Minenplans. Die Produktion wurde durch niedrigere geplante Gehalte in Peru und Manitoba, einen geplanten halbjährlichen Wartungsstopp der Mühle in Peru und die Durchführung geplanter Abraumprogramme bei Pampacancha und Copper Mountain beeinträchtigt, um Zugang zu höheren Gehalten zu erhalten.Im zweiten Quartal 2024 stiegen die konsolidierten Cash-Kosten pro produziertem Pfund Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften Ich lag bei 1,14 $, verglichen mit 0,16 $ im ersten Quartal 2024. Diese Veränderung war hauptsächlich auf geringere Goldnebenproduktgutschriften aufgrund geringerer Goldverkaufsmengen sowie einer geringeren Kupferproduktion zurückzuführen. Konsolidierte nachhaltige Cash-Kosten pro produziertem Pfund Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften Ich , lag im zweiten Quartal 2024 bei 2,65 $ im Vergleich zu 1,32 $ im Vorquartal, was auf die gleichen oben genannten Gründe sowie auf höhere nachhaltige Investitionen im Einklang mit den Erwartungen der Unternehmensprognosen zurückzuführen ist.Im zweiten Quartal 2024 blieb der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 138,5 Mio. $ gegenüber dem ersten Quartal 2024 relativ unverändert. Der operative Cashflow vor Veränderung des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals in Höhe von 122,0 Mio. $ im zweiten Quartal 2024 war niedriger als im ersten Quartal. Der operative Cashflow vor Veränderung des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals wurde durch niedrigere geplante Produktionsmengen beeinflusst, die teilweise durch höhere realisierte Metallpreise und eine anhaltend starke operative Kostenentwicklung im gesamten Unternehmen ausgeglichen wurden. Es wurde auch durch geringere Kupferverkaufsmengen in Peru und geringere Zinkverkaufsmengen in Manitoba aufgrund des Timings der Lieferungen beeinflusst. Diese Cashflows profitierten von einem effektiven Working Capital Management, da das Unternehmen die Lagerbestände reduzierte und gleichzeitig seine Forderungen einzog. Bereinigtes EBITDA Ich betrug im zweiten Quartal 145,0 Mio. $ im Vergleich zu 214,2 Mio. $ im ersten Quartal 2024 und wurde von denselben Faktoren beeinflusst, die den operativen Cashflow beeinflussen, wie oben erwähnt.Der den Eigentümern zurechenbare Nettoverlust und der den Eigentümern zurechenbare Verlust pro Aktie beliefen sich im zweiten Quartal 2024 auf 16,6 Mio. $ bzw. 0,05 $, verglichen mit einem den Eigentümern zurechenbaren Nettogewinn und einem den Eigentümern zurechenbaren Gewinn pro Aktie von 59,4 Mio. $ bzw. 0,17 $ im ersten Quartal 2024. Der den Eigentümern zurechenbare Nettoverlust von 16,6 Mio. $ wurde durch einen Steueraufwand von 20,8 Mio. $ erheblich beeinflusst, obwohl der Gewinn vor Steuern im Quartal nur 0,4 Mio. $ betrug. Der erhöhte Steueraufwand ist auf Bergbausteuern zurückzuführen, die auf der Grundlage der zu versteuernden Bergbaugewinne in den einzelnen Betriebsgebieten berechnet werden, auf die begrenzte Abzugsfähigkeit bestimmter Aufwendungen und Wechselkursschwankungen auf latente Steuersalden. Den Eigentümern zurechenbarer bereinigter Nettogewinn Ich und bereinigter Nettogewinn je Aktie, der den Eigentümern zurechenbar ist Ich im zweiten Quartal 2024 0,1 Mio. $ bzw. null $ pro Aktie, bereinigt um einen Neubewertungsverlust in Höhe von 10,7 Mio. $ im Zusammenhang mit der Verbindlichkeit aus der Goldvorauszahlung und die Neubewertung der strategischen Gold- und Kupferabsicherungen und -investitionen des Unternehmens, eine Neubewertung der aktienbasierten Vergütung in Höhe von 8,8 Mio. $ aufgrund eines höheren Aktienkurses und eine Abschreibung von 2,1 Mio. $ auf PP&E, unter anderem.Zum 30. Juni 2024 belief sich die Gesamtliquidität auf 948,5 Millionen US-Dollar, einschließlich 483,8 Millionen US-Dollar an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, 40,0 Millionen US-Dollar an kurzfristigen Investitionen sowie nicht in Anspruch genommenen 424,7 Millionen US-Dollar im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilitäten des Unternehmens. Nettoverschuldung Ich sank im zweiten Quartal 2024 deutlich um 362,4 Mio. $ auf 631,8 Mio. $, was im Rahmen der Bemühungen des Unternehmens, die Verschuldung der Bilanz zu erhöhen, zurückzuführen ist. Dies ist auf den freien Cashflow aus dem Betrieb und der Aktienemission zurückzuführen, der Barmittel in Höhe von 386,2 Mio. $ einbrachte, abzüglich Transaktions- und Emissionskosten. Ein Teil dieser Mittel wurde verwendet, um alle ausstehenden Schulden in Höhe von 90,0 Mio. $ aus den vorrangig besicherten Kreditfazilitäten zum 31. März 2024 zurückzuzahlen und um die vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen des Unternehmens in Höhe von etwa 34,1 Mio. $ zurückzukaufen und zurückzuziehen. Infolgedessen hat Hudbay erhebliche Fortschritte bei der Erreichung der im 3-P-Plan für die Sanktionierung von Copper World dargelegten Entschuldungsziele erzielt.