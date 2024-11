Tönnies benennt sich um zur 'Premium Food Group'

RHEDA-WIEDENBRÜCK (dpa-AFX) - Deutschlands größter Fleischkonzern Tönnies hat ab kommendem Jahr einen neuen Namen. Die Holding heiße dann Premium Food Group, teilte das Unternehmen in Rheda-Wiedenbrück mit und begründete diesen Schritt mit dem Wandel von einem reinen Fleischunternehmen zu einer Lebensmittelfirma mit einer breiten Produktpalette. Das Unternehmen macht sein Geschäft vor allem mit Fleisch- und Wurstwaren, aber auch mit Logistikdienstleistungen beim Lebensmitteltransport, Suppen, Soßen, Pharma-Rohstoffen und Veggie-Produkten.

Dieser Fleischersatz - die alternativen Proteine - ist allerdings noch eine Nische. Eine aktuelle Umsatzzahl für den Veggie-Geschäftsbereich wollte Geschäftsführer Gereon Schulze Althoff nicht sagen, man peile "in den nächsten Jahren" bis zu 125 Millionen Euro pro Jahr an. Zum Vergleich: Tönnies machte konzernweit im vergangenen Jahr einen Umsatz von 7,3 Milliarden Euro, davon 4,2 Milliarden Euro in Deutschland.

Unterhalb der Holding gibt es mehrere Namen von Firmen, das Schlachterei-Geschäft firmiert auch künftig unter dem Namen Tönnies. Der Name Tönnies verschwindet durch die Umbenennung also nicht, letztlich bekommt nur die Konzernspitze - die Holding oberhalb der operativen Einheiten - einen neuen Namen. Der Konzern aus Ostwestfalen hat nach eigenen Angaben rund 21.000 Mitarbeiter, davon 17.000 in Deutschland./wdw/DP/jha