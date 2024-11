Die Analystenstimmen des Tages: Ferrari, Rolls-Royce, Hugo Boss und DHL Group

JPMorgan hebt das Kursziel für Rolls-Royce an

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce von 535 auf 655 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine bisher zu konservativen Annahmen für die Verkehrsflugzeug-Branche überdacht und seine Gewinnschätzungen (EPS) für die kommenden drei Jahre erhöht, schrieb Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Markt unterschätze zudem die Ergebnisaussichten (Ebita) des Triebwerksbauers im Bereich Power Systems.

Goldman Sachs hebt das Kursziel für Hugo Boss an

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hugo Boss von 49 auf 47,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die negative Kursreaktion auf die Quartalszahlen sei anders als ihre Prognoseanpassung ziemlich deutlich ausgefallen, schrieb Analystin Louise Singlehurst am Dienstagabend. Sie sieht den Grund in Verunsicherung über die Gewinnentwicklung ins kommende Jahr hinein. Von großer Bedeutung sei die Nachhaltigkeit des Wachstums im Großhandelsgeschäft

JPMorgan hebt das Kursziel für DHL Group an

JPMorgan hat das Kursziel für DHL Group von 49 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Sie habe nach den jüngsten Quartalszahlen ihre operativen Gewinnschätzungen (Ebit) für die Jahre bis 2026 gesenkt und trage damit der fehlenden Verbesserung der Geschäftstrends Rechnung, schrieb Analystin Alexia Dogani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie bleibe aber optimistisch, was die Möglichkeiten des Logistikkonzerns angehe, das Ebit-Wachstum im Expressgeschäft ab dem laufenden Quartal voranzubringen. Die Enttäuschung am Markt über die Zahlen biete eine Kaufgelegenheit, da sie trotz des kurzfristig schwierigen Umfelds attraktive Wachstumsaussichten sehe.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial)

Von wegen Gebühren-Schock! Unser Knaller-Deal Eröffnen Sie vom 28.10.2024 bis zum 10.11.2024 ein gebührenfreies Depot bei SMARTBROKER+ und handeln Sie 90 Tage ohne Ordergebühren*. So günstig war SMARTBROKER+ noch nie! Das neue Tagesgeldkonto gibt’s on top mit einem variablen Zinssatz von aktuell 3 % für Guthaben bis 100.000 Euro. Eröffnen Sie vom 28.10.2024 bis zum 10.11.2024 ein gebührenfreies Depot bei SMARTBROKER+ und handeln Sie 90 Tage ohne Ordergebühren*. So günstig war SMARTBROKER+ noch nie! Das neue Tagesgeldkonto gibt’s on top mit einem variablen Zinssatz von aktuell 3 % für Guthaben bis 100.000 Euro. Jetzt ausprobieren . *zzgl. marktüblicher Spreads und Fremdkosten