Supermarktkonzern Ahold Delhaize schlägt Erwartungen - Kursplus

ZAANDAM (dpa-AFX) - Der Supermarktbetreiber Ahold Delhaize hat im dritten Quartal dank stärkerer Geschäfte in Europa etwas besser abgeschnitten als erwartet. Das Management bestätigte am Mittwoch seine Jahresziele und kündigte weitere Aktienrückkäufe an. Wie schon 2024 sollen auch 2025 eigene Papiere im Wert von einer Milliarde Euro zurückgekauft werden, wie der Konzern am Mittwoch im niederländischen Zaandam mitteilte. Die Aktie legte im freundlichen Gesamtmarkt überdurchschnittlich zu.

Das Papier notierte mit einem Plus von knapp sechs Prozent Plus an der Spitze des EuroStoxx 50 . Mit einem Kursgewinn von über einem Viertel seit Jahresbeginn läuft sie klar besser als der Leitindex der Eurozone, der bislang rund neun Prozent plus schaffte. Ahold habe geliefert, was erwartet worden war, schrieb Bernstein-Analyst William Woods und verwies dabei auf gut laufende Geschäfte in der Europäischen Union (EU) und das schwächere Abschneiden in den USA.