Weil kündigt Gespräche über mögliche Salzgitter-Übernahme an

deepvalue schrieb gestern 08:47

Interessant, dass noch keiner hier die Auswirkungen der Montanmitbestimmung betrachtet hat.....



Bei Salzgitter dürften m.E. viele Träume einer Zerschlagung bzw. Fusion mit Aurubis an dieser scheitern (bzw. mit enormen Zugeständnissen an die Arbeitnehmerseite zu erkaufen sein).



Für mich könnte eine Lösung so aussehen, dass Salzgitter in Aurubis eingebracht wird (dann können die Arbeitnehmerseite bei Salzgitter und das Land Niedersachsen relativ wenig machen) und der Stahlbereich weitgehend separiert wird. Damit würde man dann die Werte elegant heben können und das Riesenverlustproblem Stahl isolieren......



Ansonsten haben wir eine Situation wie bei VW mit Porsche/Piech



Ansonsten Hochachtung an Rabajatis. Auch wenn ich einer komplett anderen politischen Meinung bin: toll wie Du zu Deinen Verlusten stehtst.