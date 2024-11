MEGAROBO stellt High-Content-Zellbildgebungssystem für fortschrittliche multidimensionale biologische Analysen vor

BEIJING, 6. November 2024 /PRNewswire/ -- MEGAROBO, ein führender Anbieter von fortschrittlichen Produktivitätswerkzeugen für die Biowissenschaften, hat kürzlich das CellVue T2000 High-Content Cell Imaging System vorgestellt. Dieses neue Zellbildgebungssystem ist mehr als nur ein digitales Mikroskop. Es verfügt über eine hochempfindliche CMOS-Imaging-Kamera, die die automatisierte Mehrfarben-Fluoreszenz-Bildgebung nahtlos in die quantitative Datenanalyse integriert. Das System ermöglicht eine eingehende Untersuchung der multidimensionalen Eigenschaften einzelner Zellen in biologischen Proben und bietet eine breite Palette von Anwendungen, von der Grundlagenforschung bis hin zur Entdeckung von Medikamenten und präklinischen Versuchen. Die Technologie bietet Wissenschaftlern eine schnelle, hochauflösende Zellbildgebung und eine umfassende, genaue Datenunterstützung.

Als neuester Durchbruch in der biowissenschaftlichen Forschung baut das CellVue T2000 von MEGAROBO auf den Stärken herkömmlicher High-Content-Imaging-Systeme auf und erzielt gleichzeitig bemerkenswerte Fortschritte in Bezug auf Bildgebungsgeschwindigkeit, Konfigurierbarkeit und funktionelle Vielseitigkeit. Mit beispielloser Effizienz erfüllt das System den dringenden Bedarf an Hochdurchsatz-Bildgebung in komplexen experimentellen Szenarien und verbessert die Stabilität, Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit der Daten.Darüber hinaus bietet die Lösung umfangreiche Upgrade-Optionen für Zytotoxizitätsstudien, Zelldarstellung und 3D-Probenstudien und gewährleistet so optimale Konfigurationen, die den spezifischen Anforderungen verschiedener Forschungsteams gerecht werden.