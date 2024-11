CROWN AESTHETICS STATTET CAVENDISH CLINICS MIT DEM PREISGEKRÖNTEN SKINPEN® PRECISION AUS UND ERWEITERT DAMIT SEIN ANGEBOT AN MIKRONEEDLING-GERÄTEN

Seite 2 ► Seite 1 von 3

London (ots/PRNewswire) - Crown Aesthetics, ein Unternehmen von CrownLaboratories und führender Innovator in der dermatologischen und ästhetischenIndustrie, ist stolz darauf, bekannt geben zu können, dass die CavendishClinics, eine der führenden ästhetischen Klinikgruppen im Vereinigten Königreich("UK"), ihre Microneedling-Geräte auf den preisgekrönten SkinPen® Precision (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4295252-1&h=3458854345&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4295252-1%26h%3D1312121070%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fskinpeninternational.com%252F%26a%3DSkinPen%25C2%25AE%2BPrecision&a=SkinPen%C2%AE+Precision) umgestellt haben. Dieses Upgrade erweitert dieBehandlungsmöglichkeiten für die Kunden der Cavendish Clinics erheblich undstellt sicher, dass sie von einer erstklassigen Hautremodellierungstechnologieprofitieren. Das SkinPen Precision Microneedling System ist ein Medizinproduktzur Behandlung von Aknenarben im Gesicht bei Erwachsenen ab 22 Jahren. DasSkinPen Precision Microneedling System soll auch dazu beitragen, das kosmetischeErscheinungsbild von feinen Linien, Falten, Dehnungsstreifen, Operationsnarben,vergrößerten Poren und Pigmentstörungen (Dyschromie) zu verbessern.*Mit neun Standorten ist die Cavendish Clinic ein führender Anbieter vonästhetischen Behandlungen im Vereinigten Königreich und bietet eine breitePalette von Dienstleistungen an, die die natürliche Schönheit unterstreichen.Die Cavendish Clinic legt großen Wert auf Patientenbetreuung und modernsteTechnologie und hat sich ihren Ruf als vertrauenswürdige Adresse fürfortschrittliche Hautbehandlungen erworben. Das Upgrade auf den SkinPenPrecision ist ein entscheidender Schritt, um den Patienten der Cavendish Clinicsdie fortschrittlichste Technologie zur Hautverjüngung zu bieten. Dank dernachgewiesenen Fähigkeit des SkinPen Precision, das Aussehen der Haut zuverbessern, können die Patienten der Cavendish Clinics nun eine bewährte,ergebnisorientierte Erfahrung genießen. Cavendish Clinics bietet den SkinPenPrecision in ausgewählten John Lewis-Filialen an."Wir freuen uns sehr, Cavendish Clinics dabei zu unterstützen, diefortschrittlichen Möglichkeiten des SkinPen Precision ihrem renommiertenKundenstamm zugänglich zu machen", so Andy Moulton, Vice President ofInternational bei Crown Aesthetics. "Dieses Angebot steht im Einklang mitunserer Mission, hochwertige, innovative Lösungen für die Hautverjüngung und-wiederherstellung anzubieten."Dr. Matt James, Gründer der Cavendish Clinics und führender plastischer Chirurg,kommentierte: "Wir in den Cavendish Clinics sind ständig bestrebt, den Standard