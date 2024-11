Cloud-Aktie übertrifft Schätzungen und springt nach oben

Qualys wurde 1999 als eines der ersten Abonnement-Sicherheitsunternehmen gegründet und bietet Unternehmen Software zur Bewertung ihrer Gefährdung durch Cyberangriffe an.

Von wegen Gebühren-Schock! Unser Knaller-Deal Eröffnen Sie vom 28.10.2024 bis zum 10.11.2024 ein gebührenfreies Depot bei SMARTBROKER+ und handeln Sie 90 Tage ohne Ordergebühren*. So günstig war SMARTBROKER+ noch nie! Das neue Tagesgeldkonto gibt’s on top mit einem variablen Zinssatz von aktuell 3 % für Guthaben bis 100.000 Euro. Eröffnen Sie vom 28.10.2024 bis zum 10.11.2024 ein gebührenfreies Depot bei SMARTBROKER+ und handeln Sie 90 Tage ohne Ordergebühren*. So günstig war SMARTBROKER+ noch nie! Das neue Tagesgeldkonto gibt’s on top mit einem variablen Zinssatz von aktuell 3 % für Guthaben bis 100.000 Euro. Jetzt ausprobieren.

Die Nachfrage nach Cybersicherheit wächst, da immer mehr Unternehmen ihre Daten und Prozesse in die Cloud verlagern, was zusammen mit einer starken Zunahme von Mitarbeitern, die aus der Ferne arbeiten, ihre Anfälligkeit für Angriffe und Malware erhöht hat. Darüber hinaus hat die wachsende Zahl von IT-Systemen, Anwendungen und mit dem Internet verbundenen Geräten in Unternehmen die Komplexität der Netzwerksicherheit erhöht, was die Nachfrage nach Software zum Schutz vor Datenverletzungen erheblich gesteigert hat.

Im Laufe des letzten Jahres ist das Umsatzwachstum von Qualys mit einem durchschnittlichen Anstieg von 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem Wert von 167,4 Millionen US-Dollar im letzten Quartal schwach ausgefallen. Diese Entwicklung spiegelt die Umsatzentwicklung wider und deutet darauf hin, dass der zunehmende Wettbewerb zu Problemen bei der Gewinnung und Bindung von Kunden führen kann.

Wenn Qualys sein Umsatzwachstum beschleunigen will, muss das Unternehmen seine Angebote und Marketingstrategien verbessern.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Qualys Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +20,71 % und einem Kurs von 141,9EUR auf Tradegate (06. November 2024, 13:29 Uhr) gehandelt.