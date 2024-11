Durchwachsene Zahlen verunsichern den Markt

Die Umsatzerlöse von Evotec fielen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht um ein Prozent auf 575,7 Millionen Euro (9M 2023: 580,1 Millionen Euro). Während das Forschungs-Segment einen Rückgang von 12 Prozent auf 447,1 Millionen Euro verzeichnete, konnte Just – Evotec Biologics (eine Tochtergesellschaft von Evotec), durch einen Umsatzanstieg von 74% auf 128,7 Millionen Euro stark zulegen. Der Umsatzschub in diesem Bereich ist hauptsächlich auf erfolgreiche Partnerschaften, insbesondere mit Sandoz, und den Start neuer Projekte zurückzuführen.

Evotec-Aktie unter Druck - Durchwachsene Reaktionen von Aktionären und Analytikern auf 9-Monatszahlen

Die Reaktionen an der Börse waren eindeutig: Der Aktienkurs von Evotec fiel um 14 Prozent und liegt damit bei 7,26 Euro, was einen segnifikanten Kursrutsch im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch darstellt.

Analysten bleiben jedoch vorsichtig optimistisch. So belässt das Analysehaus Jefferies seine Bewertung auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,80 Euro. Analyst Benjamin Jackson sieht die jüngsten Umsätze und das bereinigte operative Ergebnis unter den Erwartungen und betont die Unsicherheiten, die den Aktienkurs belasten.

Auch die kanadische Bank RBC bleibt mit einem Kursziel von 12 Euro optimistisch und stuft Evotec weiterhin auf "Outperform" ein. Analyst Charles Weston verweist jedoch darauf, dass Evotec ein starkes viertes Quartal benötigt, um die gesteckten Jahresziele zu erreichen.

„Priority Reset“ Ziel und verkaufter Produktionsstandort

Mit der strategischen Neuausrichtung "Priority Reset" plant Evotec ab dem zweiten Halbjahr 2024 eine Verbesserung des bereinigten EBITDA auf über 40 Millionen Euro jährlich. Im Rahmen dieses Programms konnten bereits signifikante Einsparungen realisiert werden. Die Einmalkosten im Zusammenhang mit "Priority Reset" beliefen sich im dritten Quartal auf 62,3 Millionen Euro, was unter der ursprünglichen Rückstellung von 68,5 Millionen Euro liegt. Auch die gestrige Bekanntgabe des Verkaufs ihrer Tochtergesellschaft Evotec DS GmbH in Halle (Westf.) an die Monacum Partners GmbH (eine in München ansässige Private-Equity-Gesellschaft) erfolgte im Rahmen vom "Priority Reset".



Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion