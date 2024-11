Nestlé bezieht neue Deutschland-Zentrale im Bahnhofsviertel

El_Matador schrieb 14.09.24, 13:20

Ich ueberlege Nestlé bei 80-85 CHF zu kaufen aber ich habe noch Zweifel. Was mich enorm stoert ist der Anstieg der Verschuldung in den letzten Jahren wobei die Aktienrueckkaufprogramme offenbar verpufft sind. Auf der IR Homepage ist ein Excel File mit den Aktienrueckkaeufen des Programms das Ende 2021 angekuendigt wurde. Von Anfang Januar 2022 bis heute wurden 6.27% der ausstehenden Aktien zu einem Durchschnittspreis von 108.31 CHF zurueckgekauft. Allein im Jahr 2022, als der Nestlé Kurs noch relativ hoch stand, wurden 52% aller bisher zurueckgekauften Aktien aus diesem Programm gekauft. Anscheinend glaubte Nestlé damals dass der Kurs weiter steigen wuerde und so haben sie sofort auf die Tube gedrueckt. In den Jahren 2023 und 2024 wurden zahlenmaessig deutlich weniger Aktien mit fallender Tendenz bei fallendem Aktienkurs zurueckgekauft. Im Ergebnis hat Nestlé seit Anfang 2022 bis heute 19,1 Mrd CHF ausgegeben und trotzdem einen deutlichen Rueckgang des Aktienkurses aufzuweisen. Sollte man da einsteigen? Wo stuende der Aktienkurs heute ohne diese Aktienrueckkaeufe?