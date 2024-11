Nestlé feiert Eröffnung der neuen Deutschlandzentrale in der Frankfurter Innenstadt (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Rund vier Jahre nach Projektbeginn beziehen rund 1.500

Mitarbeiter:innen von Nestlé Deutschland das neue Zuhause am Baseler Platz in

Frankfurt. Die Gestaltung des Gebäudes sowie ein modernes Arbeitskonzept stehen

für Flexibilität, Dialog, Offenheit und Transparenz. Als neuer Teil der

lebendigen Nachbarschaft am Rande des Bahnhofsviertels bekräftigt Nestlé das

Bekenntnis zur Geburtsstadt ihres Unternehmensgründers und die Bereitschaft

eines aktiven Engagements für Frankfurt und das Viertel.



Die Eröffnungsfeier fand gemeinsam mit Mike Josef, Oberbürgermeister der Stadt

Frankfurt, den am Bau und am Gesamtprojekt beteiligten Unternehmen sowie

weiteren geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und dem Quartier statt. Bei

einem Rundgang hatten die Gäste Gelegenheit, die verschiedenen Arbeitsbereiche

und innovativen Raumkonzepte zu besichtigen, mit denen Nestlé auf rund 19.000

Quadratmetern Mietfläche neue Maßstäbe für modernes Arbeiten setzt.





