Der Absturz dieser (ehemaligen) +6.000-Prozent-Aktie geht weiter!

Um zeitweise 6.000 Prozent konnte die Aktie von Energy-Drink-Hersteller Celsius gegenüber dem Stand vor 5 Jahren zulegen. Damit stellten die Anteile sogar KI-Überflieger Nvidia in den Schatten.

Unter dem Eindruck von Nachfrage- und Wachstumssorgen hat die Aktie in den vergangenen Monaten allerdings stark korrigiert und gegenüber ihren Rekordhochs rund zwei Drittel an Wert verloren. Das in den vergangenen fünf Jahren erzielte Plus beträgt daher "nur" noch knapp 2.600 Prozent.