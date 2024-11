Unicredit wirbt um Commerzbank und erwartet mehr Gewinn

MAILAND (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Unicredit macht mitten im Buhlen um die Commerzbank weiterhin glänzende Geschäfte. Nach einem überraschend guten Sommerquartal hob Bankchef Andrea Orcel seine Ziele für das laufende Jahr am Mittwoch ein weiteres Mal an. So rechnet der Manager jetzt mit einem Gewinn von mehr als neun Milliarden Euro - und will diese Marke auch in den beiden kommenden Jahren übertreffen. Zugleich warb er erneut für eine Übernahme der Commerzbank, dämpfte aber Spekulationen auf einen schnellen Deal.

Die Unicredit-Aktie reagierte am Vormittag positiv auf die Neuigkeiten und gewann zeitweise mehr als drei Prozent an Wert. Bis zur Mittagszeit büßte sie ihre Kursgewinne jedoch wieder ein und gehörte sogar zu den schwächeren Titeln im Eurozonen-Index EuroStoxx 50 . Die Commerzbank-Aktie verlor unterdessen fast dreieinhalb Prozent. Damit wurde die Unicredit an der Börse mit gut 70 Milliarden Euro bewertet. Die Commerzbank kam auf noch etwa 19 Milliarden Euro.