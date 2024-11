US-Wahl verstärkt Druck auf Lieferketten

Berlin (ots) - Deutschlands Unternehmen stehen vor nie dagewesenen

Herausforderungen, ihre Lieferketten zu sichern und zu diversifizieren:

Unabhängig vom Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA werden die

Bedrohungsszenarien in den Handelsbeziehungen zunehmend realer. Gleichzeitig

suchen die Unternehmen dringend Entlastung mit Blick auf neue

Bürokratiepflichten in der Lieferkettenüberwachung. Das ergibt ein Stimmungsbild

in der Wirtschaft vor dem Deutschen Lieferkettentag, das der Bundesverband

Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), der Bundesverband E-Commerce

und Versandhandel Deutschland (bevh), der Bundesverband Materialwirtschaft,

Einkauf und Logistik (BME) und DER MITTELSTANDSVERBUND im Rahmen einer Umfrage

erhoben haben. Mit Blick auf die Umfrageergebnisse fordern die Verbände einen

neuen Ansatz in der Handelspolitik und Lieferkettenüberwachung, der auf

Pragmatismus und Dialog setzt. Von der Politik in Deutschland und der EU erwarte

man hierfür endlich eine abgestimmte Strategie. Auf keinen Fall sollten

bürokratische Berichtspflichten offenen Handelsbeziehungen im Weg stehen. Auf

dem Deutschen Lieferkettentag 2024 wolle man deshalb ins direkte Gespräch mit

Politik und Unternehmen gehen, um dringend benötigte Orientierung zu geben.



Spannungen nach US-Wahl erwartet







führten die befragten Unternehmen auf Platz 1 ganz klar "geopolitische

Konflikte" (82 Prozent) vor der Gefahr von Cyberkriminalität (8 Prozent) und

Naturkatastrophen (6 Prozent) an. Redebedarf gebe es vor allem mit den größten

außereuropäischen Handelspartnern USA und China: Mit Blick auf die Zeit nach der

US-Präsidentschaftswahl werden unabhängig vom Ausgang zunehmende

handelspolitische Spannungen mit Europas wichtigstem Verbündeten erwartet. Fast

ein Drittel (31 Prozent) der befragten Unternehmen befürchtet, dass die USA

einen Alleingang mit generellen Importzöllen und "America First"-Ansatz

beschreiten werden, weitere 59 Prozent halten mehr selektive Handelshemmnisse

für wahrscheinlich. Nur 6 Prozent erwarten eine Abkehr vom Protektionismus und

nur 4 Prozent glauben an eine Rückbesinnung zu einer kooperativen,

multilateralen Handelsordnung.



Klärung suchen die Unternehmen auch mit dem Handelspartner China. Zwei von drei

Unternehmen (64 Prozent) geben an, die EU müsse wegen stark subventionierter

Exportprodukte selbstbewusster gegenüber der zweitgrößten Volkswirtschaft

auftreten. Sich von China abzuwenden, sei dennoch keine Alternative, wie die

enorme Verflechtung zeigt: Mit weitem Abstand die meisten befragten Unternehmen Seite 2 ► Seite 1 von 3



Nach einer Rangliste der größten Bedrohungen für ihre Lieferketten gefragt,führten die befragten Unternehmen auf Platz 1 ganz klar "geopolitischeKonflikte" (82 Prozent) vor der Gefahr von Cyberkriminalität (8 Prozent) undNaturkatastrophen (6 Prozent) an. Redebedarf gebe es vor allem mit den größtenaußereuropäischen Handelspartnern USA und China: Mit Blick auf die Zeit nach derUS-Präsidentschaftswahl werden unabhängig vom Ausgang zunehmendehandelspolitische Spannungen mit Europas wichtigstem Verbündeten erwartet. Fastein Drittel (31 Prozent) der befragten Unternehmen befürchtet, dass die USAeinen Alleingang mit generellen Importzöllen und "America First"-Ansatzbeschreiten werden, weitere 59 Prozent halten mehr selektive Handelshemmnissefür wahrscheinlich. Nur 6 Prozent erwarten eine Abkehr vom Protektionismus undnur 4 Prozent glauben an eine Rückbesinnung zu einer kooperativen,multilateralen Handelsordnung.Klärung suchen die Unternehmen auch mit dem Handelspartner China. Zwei von dreiUnternehmen (64 Prozent) geben an, die EU müsse wegen stark subventionierterExportprodukte selbstbewusster gegenüber der zweitgrößten Volkswirtschaftauftreten. Sich von China abzuwenden, sei dennoch keine Alternative, wie dieenorme Verflechtung zeigt: Mit weitem Abstand die meisten befragten Unternehmen