"Pink Tax" - Emilia Bolda von Investiere.Dich.Frei verrät, warum Aktien plötzlich pink sind und was fehlende Gleichstellung damit zu tun hat (FOTO)

Pattensen (ots) - Finanzielle Unabhängigkeit lässt sich nur durch klugeInvestitionen erreichen. Der Weg an die Börse bietet dabei besonders großesPotenzial - ein Bereich, in dem viele Frauen aufgrund von mangelndemFinanzwissen bisher wenig Erfahrung gesammelt haben. Emilia Bolda sorgt fürAbhilfe: Mit ihrem Coaching-Programm Investiere.Dich.Frei unterstützt sie Frauendabei, selbstbewusst in die Welt der Aktien und Anlagen einzusteigen, um ihrefinanzielle Freiheit Schritt für Schritt selbst in die Hand zu nehmen. WarumFrauen das Investieren lernen müssen, um die fehlende Gleichstellung zuüberwinden, erfahren Sie hier.Die sogenannte "Pink Tax", die seit einigen Jahren in aller Munde ist, stehtsymbolisch für die finanzielle Ungleichbehandlung von Frauen - eine Tatsache,die sich auch auf den Finanzmärkten widerspiegelt. Frauen leben länger alsMänner, haben im Durchschnitt jedoch weniger Geld zur Verfügung. Sie wissenweniger über Finanzthemen, bauen insgesamt weniger Vermögen auf und investierenseltener in Aktien. Doch der Trend beginnt sich zu ändern: Immer mehr Frauenerkennen die Bedeutung von Investitionen für ihre finanzielle Unabhängigkeit.Plattformen und Programme, die speziell auf Frauen zugeschnitten sind, bietenihnen die Möglichkeit, aktiv an den Finanzmärkten teilzunehmen. Der zunehmend"pink" werdende Aktienmarkt ist ein Zeichen dieser Bewegung, die darauf abzielt,die wirtschaftliche Gleichstellung von Frauen durch den Aufbau von Vermögen zufördern. "Frauen müssen begreifen, dass Investitionen mehr sind als nurfinanzielle Entscheidungen - sie sind ein Weg, die Lücke der wirtschaftlichenUngleichheit zu schließen", betont Emilia Bolda von Investiere.Dich.Frei. "Daszu realisieren, liegt allein in ihrer Hand. Leider haben nur wenige Frauen dasnotwendige Finanzwissen, um ihr Geld erfolgreich zu investieren. Den Schritt andie Börse wagen daher nur die wenigsten.""Doch eines steht fest: Jede Frau kann lernen, erfolgreich an der Börse zuagieren", fährt die Expertin fort. Mit ihrem Coaching-ProgrammInvestiere.Dich.Frei hilft Emilia Bolda Frauen dabei, das nötige Wissen zuerlangen, um sorglos in Einzelaktien investieren zu können. Mit der richtigenStrategie können ihre Kundinnen ein diverses, sicheres und lukratives Portfolioaufbauen. Außerdem bietet die Expertin einen Online-Kurs zum Thema ExchangeTraded Funds (ETFs) an. Ihr Ziel ist es, Frauen zu ermutigen, ihre Finanzenselbst in die Hand zu nehmen und nicht länger Angst vor der Börse zu haben.Finanzielle Benachteiligung von Frauen im AlltagImmer mehr junge Frauen entscheiden sich bewusst gegen Ehe und Kinder, weil sie