Trump könnte Tesla locker über die 1 Billion-US-Dollar-Marke katapultieren

Tesla schloss am Dienstag mit einer Marktkapitalisierung von 807,1 Milliarden US-Dollar, und die Aktie legte vorbörslich um über 13 Prozent zu, nachdem Medien den Vorsprung Trumps gegenüber Vizepräsidentin Kamala Harris meldeten.

Ives sieht weniger Regulierung als Rückenwind für Tesla unter einer möglichen Trump-Regierung. Insbesondere könnte die Abschaffung der Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge dem Unternehmen zugutekommen.

Zudem glaubt der Analyst, dass Trump das autonome Fahren beschleunigen und somit einen Wachstumsschub für Tesla auslösen könnte. Ives erwartet, dass das kürzlich vorgestellte autonome "Cybercab" um etwa ein Jahr früher auf den Markt kommen könnte, womit Tesla auf eine Produktion bis zum Jahr 2027 hoffen könnte.

"Ich denke, Tesla ist der am meisten unterschätzte KI-Name am Markt", fügte Ives hinzu und verwies auf die langfristigen Wachstumschancen des Unternehmens. Seine optimistische Einschätzung steht im Gegensatz zur gemischten Stimmung an der Wall Street: Von 54 Analysten empfehlen 22 die Aktie zum Kauf, während 20 eine Halteempfehlung aussprechen. Ein Bild, dass sich nun zugunsten der Buy-Seite verschieben könnte in Hinblick auf Trumps politischen Vorhaben.

Von wegen Gebühren-Schock! Unser Knaller-Deal: Eröffnen Sie vom 28.10.2024 bis zum 10.11.2024 ein gebührenfreies Depot bei SMARTBROKER+ und handeln Sie 90 Tage ohne Ordergebühren*. So günstig war SMARTBROKER+ noch nie! Das neue Tagesgeldkonto gibt’s on top mit einem variablen Zinssatz von aktuell 3 % für Guthaben bis 100.000 Euro.

**zzgl. marktüblicher Spreads und Fremdkosten Eröffnen Sie vom 28.10.2024 bis zum 10.11.2024 ein gebührenfreies Depot bei SMARTBROKER+ und handeln Sie 90 Tage ohne Ordergebühren*. So günstig war SMARTBROKER+ noch nie! Das neue Tagesgeldkonto gibt’s on top mit einem variablen Zinssatz von aktuell 3 % für Guthaben bis 100.000 Euro. Jetzt ausprobieren.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,53 % und einem Kurs von 263,6EUR auf Tradegate (06. November 2024, 14:43 Uhr) gehandelt.