Euwax Trends

1. Discount-Call-Optionsschein auf MTU (WKN MG7W32)

Der Triebwerksbauer MTU hat kürzlich die Aufmerksamkeit der Analysten von Berenberg auf sich gezogen. Diese hoben ihr Kursziel von 270 auf 350 Euro an und bekräftigten ihre "Buy"-Einstufung. Analyst Philip Buller lobte die positive Überraschung im vergangenen Quartal sowie das Potenzial im Zubehör- und Nachrüstgeschäft bei Verkehrsflugzeugen. Die optimistische Analystenmeinung sorgt für Rückenwind bei der MTU-Aktie, die heute ein neues Rekordhoch von 321,70 Euro erreicht. Damit summiert sich das Jahresplus auf rund 75 %. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf MTU rege gekauft. 2. Discount-Call-Optionsschein auf Jenoptik (WKN DJ78W4) Jenoptik verschiebt aufgrund erwarteter Verzögerungen in der Halbleiterausrüstungsindustrie ihre Finanzziele für 2025 um ein Jahr. Für 2024 bestätigt der Konzern jedoch die bisherige Umsatz- und Ergebnisprognose dank der anhaltend guten Auftragslage. Nach einem 25-prozentigen Rückgang in den letzten Wochen kann sich der Kurs heute leicht erholen, er stieg um 0,8 % auf 21,60 Euro. Zu Handelsbeginn wurde ein Discount-Call-Optionsschein auf Jenoptik vielfach verkauft, mittlerweile steigen Stuttgarter Anleger wieder ein. 3. Knock-out-Call auf Bitcoin Future (WKN VC5WXN)

Die Unterstützung von Donald Trump für die Kryptowährungs-Community sorgt auf den Kryptomärkten für Aufsehen. Marktexperten spekulieren auf einen möglichen Bitcoin-Kurs von 100.000 US-Dollar unter einem US-Präsidenten Donald Trump. Heute Nacht erreichte die wichtigste Kryptowährung einen neuen Höchstwert von über 75.000 US-Dollar. An der Euwax wird ein Knock-out-Call auf den Bitcoin Future eifrig gehandelt.

Euwax Sentiment Index

Nach dem Wahlsieg von Donald Trump stieg der DAX im Vormittagshandel über 19.500 Punkte, um dann wieder Richtung 19.400 Punkte zurückzufallen. Dennoch verbleibt ein Kursplus von knapp 0,9 %. Der Euwax Sentiment zeigt eine starke Schwankung zwischen +30 und -50 Punkten, aktuell notiert das Stimmungsbarometer bei -26 Punkten.

Altersvorsorgedepot 2026: So sicherst du dir 600 Euro vom Staat | ETFs | ExtraMagazin | Rentenlücke Darum geht's im Video: Nun soll es endlich soweit sein: Die staatlich geförderte Altersvorsorge mit Aktien, ETFs und anderen Finanzinstrumenten rückt in greifbare Nähe. Noch handelt es sich um einen Entwurf, ab 2026 könnte es dann Realität werden. Mit dem Modell soll die finanzielle Unabhängigkeit im Ruhestand gestärkt und die Abhängigkeit von der gesetzlichen Rente reduziert werden. Wie der Entwurf aussieht, welche staatliche Förderung möglich wäre und welche Renditechancen sich daraus ergeben, diskutieren Markus Jordan (extra ETF) und Cornelia Frey (Senior Communication Manager, Boerse Stuttgart Group) im Interview.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=ih3FKdSM54E

