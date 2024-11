Deutschland muss handlungsfähig sein

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat nach dem Wahlsieg Donald Trumps bei den US-Präsidentschaftswahlen indirekt erneut vor einem Scheitern der Ampel gewarnt. "Es ist jetzt die Zeit für Staatsverantwortung", wird Habeck vom Ministerium auf der Plattform X zitiert. "In dieser Situation muss Deutschland voll handlungsfähig sein."

Auf Europa komme gerade sicherheitspolitisch mehr Verantwortung in der Welt zu, so Habeck. "Europa muss zusammenstehen und als starker Akteur in der Weltpolitik handeln." Deutschland müsse in Europa ein verlässlicher und handlungsfähiger Partner sein.

Habeck nahm damit indirekt Bezug auf die aktuelle Krise der Ampel. Ein Bruch gilt als möglich. Habeck hatte am Montag gesagt, "dies ist die schlechteste Zeit, dass die Regierung scheitert." Er verwies auf die Lage in der Ukraine, die bevorstehende Präsidentschaftswahl in den USA und die schwierige wirtschaftliche Lage in Deutschland./hoe/DP/stk