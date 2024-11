Zahlen-Updates von: Walt Disney, Siemens, Deutsche Telekom, Burberry und Eon

Unternehmenstermine

06:40 Uhr, Luxemburg: Grand City Properties, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Schweiz: Swiss Re, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Schweiz: Swiss Life, Q3-Umsatz

07:00 Uhr, Deutschland: Bilfinger, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Merck KGaA, Q3-Zahlen (9.30 h Pk, 14.00 h Analystencall) '

07:00 Uhr, Deutschland: Eon, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: SMA Solar, Q3-Zahlen (13.30 h Analystencall)

07:00 Uhr, Deutschland: K+S, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Siemens, Jahreszahlen (8.00 h Pk, 10.00 h Analystencall)

07:00 Uhr, Deutschland: Cewe, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Grenke, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Wacker Neuson, Q3-zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Hapag-Lloyd, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 Uhr, Deutschland: Adesso, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Aumann, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Dermapharm, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: GFT Technologies, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Baywa, Q3-Zahlen (8.30 h Analystencall)

07:30 Uhr, Deutschland: MLP, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: HHLA, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: ProSiebenSat.1, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Talanx, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Frakreich: Scor, Q3-Zahlen

07:45 Uhr, Deutschland: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: MBB, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Nagarro, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Jost Werke, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Energiekontor, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Burberry, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: 3i Group, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: United Utilities, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Aviva, Q3-Umsatz

11:00 Uhr, Deutschland: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen

12:00 Uhr, Frankreich: Thales, Capital Markets Day

16:30 Uhr, Deutschland: Biontech, 'Innovation Series Day' zu Forschung & Entwicklung per Webcast

18:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen

18:10 Uhr, Deutschland: Patrizia, Q3-Zahlen

22:05 Uhr, USA: Walt Disney, Q4-Zahlen

Schweden: Volvo AB, Capital Markets Day

USA: Applied Materials, Q4-Zahlen

Konjunkturdaten



07:00 Uhr, Finnland: Verbraucherpreise 10/24

08:00 Uhr, Großbritannien: Industrieproduktion 9/24

08:00 Uhr, Großbritannien: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung)

08:00 Uhr, Großbritannien: Handelsbilanz 9/24

08:00 Uhr, Großbritannien: Privatkonsum Q3/24 (vorab)

08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 10/24

08:00 Uhr, Rumänien: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung)

09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 10/24 (endgültig)

09:30 Uhr, Niederlande: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 Uhr, Polen: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung)

11:00 Uhr, EU: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung)

14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 10/24

14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



