Benzinpreis gibt im Wochenvergleich deutlich nach / Diesel leicht teurer / Rohölpreis ebenfalls wieder höher (FOTO)

München (ots) - Während der Benzinpreis im Vergleich zur Vorwoche spürbargesunken ist, hat sich Diesel weiter leicht verteuert. Das zeigt die aktuellewöchentliche ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland. Danach kostetein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,647 Euro und damit 1,9 Cent wenigerals vor Wochenfrist. Mit einem Plus von 0,1 Cent ist hingegen der Preis aufDiesel-Kraftstoff minimal gestiegen und liegt aktuell bei durchschnittlich 1,567Euro.Anders als die Entwicklung des Benzinpreises vermuten lässt, ist Rohöl gegenüberder Vorwoche allerdings deutlich teurer geworden. Ein Barrel der Sorte Brentnotierte gestern zumeist oberhalb von 75 US-Dollar, das sind über vier Dollarmehr als noch in der Vorwoche. Ein zugleich wieder fester notierender Euro imVergleich zum US-Dollar hat die Verteuerung von Öl aber etwas gemindert. Das Aufund Ab beim Rohölpreis setzt sich damit ein weiteres Mal fort, denn seit einigenWochen schwankt der Preis um die Marke von 74 US-Dollar. Die im Herbsteinsetzende erhöhte Nachfrage nach Heizöl hat sich indes im Vergleich zurVorwoche nicht weiter verstärkt, sorgt aber dafür, dass der Dieselpreis sichnicht ebenfalls vergünstigt hat.Für die Verbraucherinnen und Verbraucher lohnt sich generell der Preisvergleichan den Zapfsäulen. Mit der Spritpreis-App "ADAC Drive" lassen sich Preise imUmkreis oder auf einer Route auf einen Blick vergleichen, um so gezielt diegünstigste Tankstelle ansteuern zu können. Abends tanken ist dabei grundsätzlichum einiges günstiger als am Morgen. Schnell lassen sich bei einer Tankfüllung imVergleich mehrere Euro sparen.Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unterhttp://www.adac.de/tanken .Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95mailto:aktuell@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/5902787OTS: ADAC