Skoda startet in Indien im beliebten Segment der SUV-Modelle unter vier Metern Länge in eine neue Ära (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > In Indien für Indien gebaut: nach Kushaq und Slavia das

dritte lokal entwickelte Skoda Modell



> Komfortabel und geräumig: hervorragende Fahrdynamik und großzügiger Innenraum

mit dem Klassenbestwert von 446 Liter Gepäckraumvolumen



> Safety first: mehr als 25 aktive und passive Sicherheitsmerkmale serienmäßig





> Modern Solid: Robuster Auftritt geht auf Elemente der neuen SkodaDesignsprache zurück> Bewährter Antriebsstrang: Der ebenso kraftvolle wie effiziente 1,0TSI-Benziner stellt 85kW (115 PS) Leistung und 178 Nm Drehmoment bereit,Kraftübertragung wahlweise per manueller 6-Gang-Schaltung oder AutomatikgetriebeSkoda Auto India präsentiert den komplett neuen Skoda Kylaq, das erste Modellder tschechischen Marke für das in Indien sehr beliebte Segment der Fahrzeugeunter vier Metern Länge, das auf dem Subkontinent fast 50 Prozent allerNeuzulassungen ausmacht. Das SUV-Modell Kylaq übernimmt als erster Skoda inIndien einige Elemente der neuen Skoda Designsprache Modern Solid. Als Antriebdient der effiziente 1,0 TSI, mehr als 25 aktive und passive Sicherheitsmerkmalegehören zum Serienumfang. Der neueste Zugang des Modellportfolios von Skoda inIndien wurde vor Ort mit Blick auf den indischen Pkw-Markt entwickelt und wirdauch dort produziert. Der Verkauf startet Anfang 2025 zu einem attraktivenEinstiegspreis von 789.000 Indischen Rupien, was ungefähr 8.700 Euro entspricht.Klaus Zellmer, Vorstandsvorsitzender von Skoda Auto, erklärt: "Der Skoda Kylaqist unser erstes SUV-Modell unter vier Metern. Er wurde in Indien und für Indienentwickelt und soll zum neuen Einstiegspunkt in unsere Marke werden. Indienspielt für unsere Internationalisierungspläne eine zentrale Rolle. Das Landweist den drittgrößten Pkw-Markt der Welt auf und die Hälfte derNeuwagenverkäufe entfällt auf SUV-Modelle. Der Kylaq soll neue Kunden willkommenheißen, die ein Fahrzeug in diesem beliebten und schnell wachsenden Segmentsuchen. Mit dem Kylaq debütiert in Indien unsere Designsprache Modern Solid mitneuen visuellen Akzenten, die ihn noch attraktiver machen. Darüber hinaus bieteter eine große Vielfalt an Varianten, Farben, Ausstattungsmerkmalen sowieserienmäßig mehr als 25 aktive und passive Sicherheitstechnologien. Zu dem sehrwettbewerbsfähigen Einstiegspreis von 789.000 Rupien ist der Kylaq daserschwinglichste Skoda Modell in Indien."Perfekte Wahl für die Entdecker des Alltags in der Stadt und dem UmlandMit seiner Kombination aus kompakten Abmessungen, einem geräumigen Innenraum,exzellentem Fahrverhalten und 189 Millimeter Bodenfreiheit eignet sich der Kylaqperfekt für Fahrten durch die City und Abenteuer im Umland. Der Skoda Kylaq ist