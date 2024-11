Lidl gewinnt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Produkte für die "Living Wage Banane" (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Der Gewinner des 17. Deutschen Nachhaltigkeitspreis Produkte

2025 im Transformationsfeld "Wertschöpfungskette" heißt Lidl in Deutschland. Die

Fachjury würdigt mit der Auszeichnung das Lidl-Projekt "Living Wage Banane". Im

Zuge des Projektes bietet der Lebensmitteleinzelhändler seit 2023 ausschließlich

Bananen von Plantagen an, für die er die Lidl-anteilige Lohnlücke schließt.

Somit hat Lidl sein im Jahr 2022 gesetztes Ziel erreicht und sichert

existenzsichernde Löhne. Davon profitieren bereits 10.000 Arbeitende auf

Bananenplantagen in den Erzeugerländern Kolumbien, Ecuador, Guatemala und der

Dominikanischen Republik. Im Sommer 2024 hat das Projekt bereits den zweiten

Platz bei den Fairtrade Awards in der Kategorie "Wirtschaft" erreicht.



"Wir freuen uns sehr über den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Produkte in der

Kategorie 'Wertschöpfungskette'. Die Auszeichnung honoriert unser wegweisendes

System zur Ermittlung und Zahlung des erforderlichen Preisaufschlags für

existenzsichernde Löhne von Plantagenmitarbeitende in der Bananenlieferkette",

sagt Christoph Graf, Geschäftsleiter Ware der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.









Das mit Lieferanten, der globalen Fairtrade-Zertifizierungsgesellschaft FLOCERT

und der gemeinnützigen Organisation IDH entwickelte Projekt "Living Wage Banane"

zahlt auf das Fokusthema "Fair Handeln" der Nachhaltigkeitsstrategie von Lidl in

Deutschland ein. Ziel ist es, die Lebens- und Arbeitsbedingungen in den

Anbauländern verschiedener

Frische-Discounter mit "Fairglobe" bereits 2006 die erste Eigenmarke für fair

gehandelte Produkte im Lebensmitteleinzelhandel eingeführt. Seit 2020 sind

darüber hinaus Produkte wie zum Beispiel Schokolade, Orangensaft sowie

Orange-Mango-Nektar unter der Fairtrade-zertifizierten Eigenmarke "Way To Go" in

allen Lidl-Filialen erhältlich. Neben dem Fairtrade-Mindestpreis und der

Fairtrade-Prämie erhalten die Erzeuger eine Prämie von Lidl in Form einer

Direktzahlung sowie eine weitere Zahlung zur Finanzierung von

Gemeinschaftsprojekten, Weiterbildungsangeboten und Projekten zur

Einkommensdiversifizierung. Die Nachhaltigkeit der Eigenmarkenreihe hat zuletzt

die "Ökotest" bestätigt: In der Ausgabe 02/2024 geht der "Fairglobe Way To

Go"-Orangensaft als Testsieger hervor. Als einziges Produkt mit der Gesamtnote

"Sehr gut" überzeugt der Orangensaft durch Qualität und das damit verbundene

Engagement.



Fair gehandelte Produkte und Rohstoffe nehmen eine zentrale Rolle in der

Sortimentsgestaltung ein. Das spiegelt die steigende Beliebtheit von

Fairtrade-Produkten bei Verbrauchern wider: Einer Erhebung des Statistischen

Bundesamts zufolge stieg der Umsatz mit Fairtrade-Produkten im vergangenen Jahr

erneut an. Zu den umsatzstärksten Produkten zählen Kaffee, Kakao und Südfrüchte

wie die Banane.



Den ausführlichen Bericht zum Lidl-Projekt "Existenzsichernde Löhne in der

Bananenlieferkette" finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/pdf/show/86536)

.



Weitere Informationen zu Lidl und Fairtrade finden Sie unter

http://www.lidl.de/fairtrade .



Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier

(https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .



