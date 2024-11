Trumps Wahlsieg treibt Tesla und Trump Media vorbörslich hoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl hat den Aktien von Tesla und insbesondere denen des noch jungen Unternehmens Trump Media & Technology Group (TMTG) am Mittwoch kräftigen Rückenwind beschert. Vor dem Börsenstart in den USA legten die Papiere des Elektro-Autobauers zuletzt um 12,5 Prozent zu auf knapp 283 US-Dollar. Im Hauptgeschäft wäre dies der höchste Kurs seit Mitte 2023. Tesla würde damit zugleich einer Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar wieder näher kommen.

Die Anteile der Trump Media sprangen vorbörslich um fast 37 Prozent auf 46,40 Dollar hoch, womit sie zurück wären auf dem Stand von Ende Oktober. Bis zum Rekordhoch Ende März bei etwas über 79 Dollar ist es aber noch weit.