GOLDMAN SACHS stuft NVIDIA CORP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nvidia vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 150 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Nachschub an KI-Infrastruktur hinke der Nachfrage immer noch hinterher, schrieb Analyst Toshiya Hari in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2024/25 am 20. November. Auch wenn er erst im ersten Quartal, des kommenden Geschäftsjahres 2025/26 (Ende Januar 2026) den "echten Durchbruch" der Blackwell-Mikroarchitektur auf der Ergebnisseite des Chipkonzerns erwartet, dürften die jetzt anstehenden Resultate des dritten Geschäftsquartals und die Signale des Managements seinen Optimismus bereits untermauern. Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 endet im April und über dessen Verlauf will Nvidia dann am 22. Mai 2025 berichten./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2024 / 18:31 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,30 % und einem Kurs von 132,2EUR auf Tradegate (06. November 2024, 14:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Toshiya Hari

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



