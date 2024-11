Bitcoin klettert mit Trump-Wahlsieg auf Rekordhoch

(Neu: Marktkapitalisierung, Analysteneinschätzung)

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Bitcoin hat deutlich vom Sieg des als kryptofreundlich geltenden Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen profitiert und ein Rekordhoch erreicht. Auf der Plattform Bitstamp wurde der Bitcoin am Mittwoch zeitweise bei etwa 75.400 Dollar gehandelt und damit so hoch wie noch nie. Zuvor hatte die älteste und bekannteste Kryptowährung das bisherige Rekordhoch im März bei knapp 74.000 Dollar erreicht.

Der Wahlerfolg von Trump trieb den Kurs des Bitcoin seit Dienstagabend um mehr als sieben Prozent nach oben. Während seiner ersten Präsidentschaft (2016-2020) hatte sich Trump zwar noch sehr negativ über den Bitcoin geäußert. Im aktuellen Kampf um die Stimmen der Wähler umwarb der ehemalige US-Präsident hingegen aktiv die Krypto-Community. Im Wahlkampf akzeptierte er Spenden in verschiedenen Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether, Dogecoin und Solana.