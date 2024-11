Novo Nordisk dämmen Gewinn etwas ein - Finanzchef-Aussagen

Sal-Paradise schrieb 22.10.24, 13:35

Dividende ist das eine, "Fantasie" das andere. Ist jetzt einige Tage her, aber ja trotzdem in der Pipeline:



Keine bittere Pille für Anleger: Rast die Novo Nordisk-Aktie DAMIT jetzt zu einem neuen Rekord?



11.09.2024 · 16:00 Uhr · Maximilian Fischer



https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/keine-bittere-pille-fuer-anleger-rast-die-novo-nordisk-aktie-damit-jetzt-zu-einem-neuen-rekord-20365981.html



Abnehmspritzen wie Wegovy von Novo Nordisk und Zepbound vom Wettbewerber Eli Lilly sind in der Pharma- und Biotech-Branche immer noch heiß begehrt. Doch im Hintergrund arbeiten die Konzerne schon an der nächsten Generation von Mitteln zur Gewichtsreduktion. Erst am Dienstag konnte Novo Nordisk Erfolge mit seiner neuen Adipositas-Pille vermelden, die auf dem Hormon Amylin basiert. Bisher gibt es solche Pillen noch nicht am Markt.