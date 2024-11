Der kleinste Black Friday aller Zeiten - Ergebnisse der GoDaddy-Umfrage (FOTO)

Köln (ots) - Neue internationale GoDaddy-Umfrage gibt Einblick in das

Kaufverhalten während der Vorweihnachtszeit und unterstreicht die Chancen für

Start-ups und Kleinunternehmen.



Die Konsument:innen zeigen sich dieses Jahr großzügig - nicht nur gegenüber

Familie und Freunden, sondern auch gegenüber Kleinunternehmen. Laut einer neuen

GoDaddy-Umfrage sind 65 % der deutschen Käufer:innen bereit, während des Black

Fridays und der Feiertage mehr auszugeben, um Kleinunternehmen zu unterstützen.

Besonders bei jüngeren Menschen ist dieser Trend zu erkennen: 81 % der 18- bis

24-Jährigen und 77 % der 25- bis 34-Jährigen bevorzugen den Einkauf bei

Kleinunternehmen und sind bereit, dafür etwas mehr zu bezahlen.





Während in anderen Ländern wie dem Vereinigten Königreich, Spanien und den USAdie Inflation das Einkaufsverhalten stärker beeinflusst, bleiben die Deutschenoptimistisch. Laut der GoDaddy-Umfrage geben 45 % der deutschen Konsument:innenan, dass die Inflation ihre Weihnachtseinkäufe nicht beeinträchtigen wird - eindeutlich höherer Wert als in anderen Ländern, wo dieser zwischen 30 % und 37 %liegt. Diese Stabilität deutet darauf hin, dass deutsche Konsument:innen trotzsteigender Preise entschlossen sind, an ihren Weihnachtstraditionen undAusgabengewohnheiten festzuhalten. Vor allem die jüngere Generation im Alter von18 bis 34 Jahren zeigt sich besonders zuversichtlich und planen keine Kürzungenbei ihren Geschenkausgaben.Große Chance für KleinunternehmenDie Zeit rund um den Black Friday hat sich als wichtiger Zeitraum für dieWeihnachtseinkäufe deutscher Konsument:innen erwiesen. Laut der Umfrage planen43 % der Deutschen, den Großteil ihrer Einkäufe frühzeitig oder gezielt am BlackFriday zu erledigen, während dieses Vorhaben in den USA sogar bei 51 % haben.Der Dezember bleibt mit 35 % für Einkäufe ebenfalls beliebt, und nur 2 % derBefragten in Deutschland wollen bis zu den letzten 24 Stunden vor Weihnachtenwarten. Ähnliche Trends sind in anderen europäischen Ländern wie dem VereinigtenKönigreich und Spanien zu beobachten.Für Kleinunternehmen bestätigen diese Erkenntnisse, dass der Black Friday eineentscheidende Gelegenheit ist, in ihre Marketingbemühungen zu intensivieren."GoDaddy engagiert sich dafür, Kleinunternehmen die richtigen Werkzeuge an dieHand zu geben, um ihre Marketingstrategien in der Vorweihnachtszeit schnellumzusetzen. Unsere Produkte wie Digital Marketing(https://www.godaddy.com/de-de/online-marketing/digital-marketing) und der