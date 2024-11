BRACCO VERDREIFACHT DIE PRODUKTION SEINES INNOVATIVEN KONTRASTMITTELS FÜR ULTRASCHALL IN GENF UND WEIHT EINE ZWEITE ANLAGE EIN

PLAN-LES-OUATES, Schweiz, 6. November 2024 /PRNewswire/ -- Mehr als 80 Millionen Euro wurden in den Bau von Hexagon investiert, einer neuen Produktionsstätte, die sich neben dem historischen Werk aus dem Jahr 1997 befindet und die, wenn sie voll in Betrieb ist, die Produktion und den Vertrieb eines der führenden Produkte aus der Bracco-Forschung verdreifachen wird. Das neue multifunktionale Gebäude wird die Welt mit dem innovativen Ultraschallkontrastmittel auf der Basis von Mikrobläschen versorgen, das eine Echtzeitdiagnose ermöglicht und eine größere Vielseitigkeit sowie Nachhaltigkeit bietet. Es ist der jüngste Meilenstein in der langjährigen Erfolgsgeschichte der Bracco-Gruppe. Das 1927 in Mailand gegründete Unternehmen ist heute in 100 Ländern tätig, hat aber seine starken italienischen Wurzeln beibehalten und erwirtschaftet einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro mit über 3.700 Mitarbeitern.

Die Beziehungen zur Schweiz reichen weit zurück: Vor fast 40 Jahren wurde zunächst das Forschungszentrum und dann die Produktionsstätte in Plan-les-Ouates eröffnet. „Alles begann mit der Zusammenarbeit zwischen unserer Forschungsabteilung und dem Schweizer Battelle-Institut, die es uns ermöglichte, modernste Modalitäten der diagnostischen Bildgebung zu erforschen", erinnert sich Diana Bracco, Präsidentin und CEO der Gruppe. „Durch diese neue Großinvestition werden wir in der Lage sein, die hohe weltweite Nachfrage nach unseren Produkten zu befriedigen. Für uns als Familienunternehmen ist es sowohl eine Errungenschaft als auch eine große Quelle des Stolzes, in einem technologisch so fortschrittlichen Sektor auf globaler Ebene konkurrieren zu können. Wir haben in den letzten zehn Jahren durchschnittlich 12,5 Millionen Franken pro Jahr in die Forschung und Entwicklung im Genfer Forschungszentrum investiert", so Diana Bracco, „und beschäftigen dort mehr als 45 Wissenschaftler und Forscher. Zudem ist gerade die Nähe der Forschungs- und Entwicklungsabteilung zur Produktion ein wesentlicher Erfolgsfaktor von Bracco Suisse."