DMEGC Solar erreicht erste kohlenstoffneutrale Fabrik, 100% grüne Energieproduktion für drei Fabriken

DONGYANG, China, 6 .November 2024 /PRNewswire/ -- DMEGC Solar Lianyungang Factory hat soeben das Zertifikat ISO 14068 Organizational Carbon Neutrality Achievement Verification Statement erhalten, das erste derartige Zertifikat, das vom TÜV SÜD in der Photovoltaikbranche ausgestellt wurde. Am selben Tag erhielten auch die drei Fabriken von DMEGC Solar in Sihong, Lianyungang und Yibin die Bescheinigung über den Kohlenstoffgehalt der Organisation und die Bescheinigung über den Verbrauch von grüner Energie.

Während der Zertifizierung führte TÜV SÜD eine Überprüfung der Klimaneutralität des Standorts Lianyungang gemäß den Normen ISO 14064-3:2019, GHG Protocol und ISO 14068:2023 durch. Die Verifizierungsergebnisse zeigen, dass die Basis wirksame Maßnahmen zur Emissionsreduzierung geplant und ergriffen hat und durch den Kauf von Emissionsgutschriften aus internationalen freiwilligen Emissionsreduzierungsprojekten zur vollständigen Kompensation Kohlenstoffneutralität erreicht hat und so zu einer echten "Kohlenstoffneutralen Fabrik" geworden ist.