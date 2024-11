Zwischen Euphorie und Lethargie. So nutzen deutsche Unternehmen Künstliche Intelligenz

Bremen (ots) - Pattsituation in deutschen Unternehmen: Das zeigt der aktuelle

KI-Report (https://salt-and-pepper.eu/research/#2024) des Engineering- und

IT-Dienstleisters SALT AND PEPPER (https://salt-and-pepper.eu/) . Während 58 %

der Befragten in ihrem Unternehmen bereits auf KI im Arbeitsalltag setzen,

verzichten immer noch 42 % komplett auf den Einsatz. Auch bei den weiteren

Ergebnissen zeichnet sich ein gespaltenes Bild.



Wie und wofür nutzen deutsche Unternehmen KI tatsächlich? Ist KI mehr Medienhype

als gelebte Praxis? Und wie reagieren Mitarbeitende auf die Technologie, die das

Potenzial hat, die Arbeitswelt grundlegend zu verändern? Um diese Fragen

fundiert zu beantworten, führte SALT AND PEPPER im Sommer 2024 gemeinsam mit dem

Marktforschungsinstitut YouGov eine umfassende Befragung durch. Insgesamt 2.019

Büroangestellte, darunter 527 Fach- und Führungskräfte aus der IT-Branche und

599 aus produzierenden Unternehmen, nahmen daran teil. Damit liefert die Studie

neben Einblicken in deutsche Büros beim Thema KI auch einen starken Fokus auf IT

und produzierende Industrie.





#1 Bedingt KI-bereitDer SALT AND PEPPER KI-Report belegt eine deutliche Kluft zwischen den hohenErwartungen an KI und der Realität in deutschen Unternehmen. Obwohl KI alsSchlüsseltechnologie gilt, geben 24 % der Befragten an, dass in ihrenUnternehmen keine KI-Tools eingesetzt werden und dies auch nicht geplant ist.Weitere 13 % planen den Einsatz erst in den nächsten zwei Jahren. Zwar nutzen 58% bereits KI im Job, doch 69 % sehen Schwierigkeiten bei der Implementierung inbestehende Prozesse. Besonders problematisch: Der Übergang von Proof of Conceptsin den Live-Betrieb scheitert bei 50 %, während die Mehrheit von 61 %Herausforderungen im Arbeitsablauf sehen. Fazit: Unternehmen sind nur bedingtbereit für das KI-Zeitalter.#2 Mittelstand als KI-PionierDer deutsche Mittelstand hat die Nase leicht vorn in der KI-Nutzung. 65 % derMitarbeitenden in mittelständischen Unternehmen mit 250 - 999 Mitarbeitendennutzen bereits KI-Tools, was einen Vorsprung von fünf Prozent gegenüberKonzernen mit über 1.000 Mitarbeitenden bedeutet. In der Produktion setzen 32 %der Mittelständler KI zur Automatisierung einfacher Aufgaben ein, im Vergleichzu 28 % in Großunternehmen. Ebenso auffällig sind die Zukunftspläne: 28 % derbefragten Führungskräfte aus dem Mittelstand wollen in den kommenden zwölfMonaten bis zu 25 % des Jahresumsatzes in KI-Lösungen investieren. Dies gilt nurfür 24 % der Führungskräfte aus Konzernen.#3 KI-Regulierung: Innovationshemmnis oder notwendiger Schutz?