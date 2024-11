1 Top-Mischfonds besser als DAX, dem Anleger 24.922.250.028 € anvertraut haben

Aus diesem Grund sind Mischfonds sehr beliebt. Sie investieren gleichzeitig in verschiedene Vermögensklassen wie Aktien, Anleihen und Rohstoffe und sind deshalb auf verschiedene Börsenszenarien gut vorbereitet.

Beim Investieren kommt es vor allem darauf an, Risiken gut einzuschätzen und das Portfolio entsprechend auszurichten. Nur eine Strategie, die Krisen meistert, gewinnt Vertrauen, erwirtschaftet für Anleger langfristig nachhaltige Erträge und verwirklicht so deren finanzielle Ziele.

Ein Beispiel dafür ist der Mischfonds Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities.

Die Flossbach-von-Storch-Strategie

Dr. Bert Flossbach und Kurt von Storch gründeten 1998 in Köln die Flossbach von Storch AG. Heute betreut das Unternehmen mit mehr als 350 Mitarbeitern über 70 Milliarden Euro (06.11.2024).

Die Gründer erkannten sehr schnell, dass an der Börse Wert und Aktienkurs voneinander abweichen können. Ihnen ist es deshalb wichtig, auch für Aktien guter Unternehmen nie zu viel zu bezahlen.

Sie erkannten außerdem, dass sich die Zukunft nicht vorhersagen lässt, weshalb sie die ihnen anvertrauten Vermögen diversifizieren.

Weitere wichtige Säulen ihres Anlageansatzes bilden Qualität, Flexibilität und Solvenz.

Erstere verspricht für Unternehmen eine gute Zukunftsperspektive und gleichzeitig Sicherheit bei der Kapitalanlage.

Ein Teil des Qualitätsaspekts bildet die Zahlungsfähigkeit (Solvenz). So birgt eine zu hohe Verschuldung Risiken und bringt eine starke Abhängigkeit von Fremdkapitalgebern mit sich.

Um flexibel agieren zu können, ist für jedes Investment eine genügende Liquidität Grundvoraussetzung.

Insgesamt setzt sich die Flossbach-von-Storch-Strategie aus den fünf Kernkomponenten Diversifikation, Qualität, Flexibilität, Solvenz und Wert zusammen, denen jedes einzelne Investment im Fonds unterworfen ist.

Wie der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities investiert

Das Ergebnis dieser sehr umfassenden Anlagestrategie spiegelt sich im Erfolg des Flossbach-von-Storch-SICAV-Multiple-Opportunities-Mischfonds, der auch über die Börse handelbar ist.

Er wurde im Oktober 2007 in Luxemburg aufgelegt und setzt sich derzeit zu 68,44 Prozent aus Aktien, zu 14,54 Prozent aus Renten (Anleihen), zu 11,91 Prozent aus Edelmetallen und zu 5,64 Prozent aus dem Kassenbestand zusammen. -7,29 Prozent beziehungsweise -0,70 Prozent entfallen nach Flossbach-von-Storch-Angaben außerdem auf Aktienindexderivate beziehungsweise Sonstiges zur Portfolioabsicherung.

Ein Blick in das Portfolio bestätigt die Anlagephilosophie

So zählen derzeit Qualitätsaktien wie Berkshire Hathaway, Reckitt Benckiser und die Deutsche Börse zu den am stärksten gewichteten Positionen. Im Anleihensegment lassen sich vor allem deutsche und amerikanische Staats- sowie verschiedene Unternehmensanleihen von Konzernen wie VW, JPMorgan Chase und Bayer wiederfinden. Für ein Investment in Gold nutzt Flossbach von Storch ETCs wie den Invesco Physical Gold.

Das Fondsmanagement berücksichtigt bei seiner Wertpapierauswahl zudem ESG-Kriterien, sodass der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert ist.

Entwicklung

Bisher weist der Mischfonds nicht nur eine überdurchschnittliche Performance, sondern auch eine geringere Volatilität als der Aktienmarkt (DAX) auf. Seit Auflage konnte er bisher eine Wertsteigerung von 238,57 Prozent erzielen und so das Vermögen der Anleger mehr als verdreifachen (05.11.2024).

Morningstar zeichnet ihn auch deshalb mit fünf von fünf Sternen aus, was bedeutet, dass er zu den besten zehn Prozent seiner Fondskategorie gehört.

Quelle: fondsdiscount.de

Fazit Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities

Der Mischfonds Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities erzielt dank seiner umfassenden Strategie nicht nur eine überdurchschnittliche Rendite, sondern auch geringere Schwankungsbreiten als der breite Markt. Anleger haben ihm deshalb bereits etwa 24,9 Milliarden Euro anvertraut (06.11.2024).

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte