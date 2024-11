Trump-Wahlsieg lässt Bank-Aktien stark steigen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der klare Sieg von Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl der Vereinigten Staaten katapultiert am Mittwoch die Aktienkurse von US-Banken und Finanzdienstleistern in die Höhe. Im Leitindex Dow Jones Industrial kletterten Goldman Sachs und JPMorgan in Rekordhöhen. Goldman gewannen zuletzt rund 12 Prozent, bei JPMorgan belief sich das Plus auf mehr als 9 Prozent.

Im S&P 500 waren Citigroup Wells Fargo und Morgan Stanley ähnlich stark. Capital One Financial gewannen über 13 Prozent.