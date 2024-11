IgniteTech liefert MyPersonas für Jive AI und definiert damit die Mensch-KI-Zusammenarbeit neu

LONDON, 6. November 2024 /PRNewswire/ -- IgniteTech, ein führender Anbieter von KI-Lösungen für Unternehmen, stellte heute MyPersonas für die Jive AI-Plattform auf der Financial Times (FT) Future of AI Conference vor, auf der CEO Eric Vaughan während eines Kamingesprächs mit FT Technology Reporter Stephanie Stacey Einblicke gab.

Bahnbrechende Ankündigung auf der Future of AI Conference der Financial Times

Das Besondere an MyPersonas ist die zum Patent angemeldete dynamische Lernfähigkeit. Wenn die KI auf Fragen stößt, die sie nicht beantworten kann, stellt sie über iOS, Android, Slack oder Microsoft Teams automatisch eine Verbindung zu einem menschlichen Experten her. Die Antwort des Experten wird nicht nur an den Nutzer übermittelt, sondern bereichert auch permanent die Wissensbasis der KI, was eine kontinuierliche Verbesserung gewährleistet und wiederholte Anfragen im Laufe der Zeit reduziert.

„MyPersonas wandelt das KI-Narrativ vom Arbeitsplatzersatz zum menschlichen Empowerment", sagte Vaughan in seinem Kamingespräch „AI Resistance to Renaissance". „Wir ermöglichen es Unternehmen, die Wirkung ihrer Top-Performer zu vervielfachen und ihnen gleichzeitig den Rücken frei zu halten, damit sie sich auf strategische Initiativen konzentrieren können."

Die Lösung beugt dem Burnout von SMEs vor, verbessert die Zusammenarbeit im Team und beschleunigt die Entscheidungsfindung. Organisationen, von kleinen Unternehmen bis hin zu Weltkonzernen, können nun rund um die Uhr auf Expertenwissen zugreifen, ohne die Mitarbeiter in Schlüsselpositionen zu überfordern.

Erstmals vorgestellt auf der ImagineAI Live Conference in Las Vegas im März 2024, zeigt MyPersonas das Engagement von IgniteTech für KI-gestützte Innovationen. Der schnelle Entwicklungszyklus – nur acht Monate vom Konzept bis zur Marktreife – zeigt die Leistungsfähigkeit von KI-gestützter Softwareentwicklung und IgniteTechs erfolgreiche Umwandlung in ein KI-zentriertes Unternehmen.

Informationen zu IgniteTech

IgniteTech, das im Jahr 2010 gegründet wurde, ist ein führendes Unternehmen für KI-basierte Unternehmenssoftware. Die Lösungen von IgniteTech, die sich durch erfolgreiche Übernahmen und schnelle Innovationen auszeichnen, unterstützen Unternehmen weltweit. Die jüngsten Ankündigungen von KI-Produktvisionen und -Erweiterungen für sein gesamtes Portfolio unterstreichen das Engagement von IgniteTech, sein Angebot mit innovativen KI-Lösungen zu erweitern.

Informationen zur Jive AI Software

Jive AI ist eine branchenführende Employee Experience Platform, die Menschen, Wissen und Inhalte in einem sicheren Hub über mobile und Desktop-Geräte vereint. Sie ist ein unverzichtbares Werkzeug für Millionen von Anwendern und viele der erfolgreichsten Unternehmen der Welt, die sich auf Jive-basierte Collaboration Hubs verlassen, um ihre Arbeit zu erledigen. Als Teil des IgniteTech Software Portfolios verändert Jive AI die Landschaft der Zusammenarbeit und macht jede Interaktion sinnvoll.

Erleben Sie die Zukunft der Arbeit mit MyPersonas

Um mehr darüber zu erfahren, wie MyPersonas Ihr Unternehmen revolutionieren kann, besuchen Sie MyPersonas.ai oder kontaktieren Sie Ihren Jive AI Kundenbetreuer.

