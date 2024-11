US-Anleihen nach Trump-Wahl stark unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit dem Wahlsieg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen stark unter Druck geraten. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel am Dienstag um 0,66 Prozent auf 110,03 Punkte.

Die Rendite von zehnjährigen US-Anleihen kletterte um 0,18 Prozentpunkte auf 4,45 Prozent. Zeitweise war sie bis auf 4,47 Prozent gestiegen. Dies war der höchste Stand seit Anfang Juni. Wegen der von Trump angekündigten Steuersenkungen wird ein größeres Haushaltsdefizit befürchtet. Ökonomen erwarten zudem eine stärkere Inflation in den USA, was für weniger Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed spricht.

"Niedrigere Unternehmenssteuern und höhere Zölle haben auch Implikationen für die US-Geldpolitik", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. So würden niedrigere Steuersätze das Wachstum befördern und höhere Zölle die Inflation antreiben. "Käme es so, müsste auch die US-Notenbank Fed von ihren geplanten Zinssenkungen Abschied nehmen", schreibt Gitzel. Dies sorgt für steigende Renditen bei US-Anleihen./jsl/he