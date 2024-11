Microbiologics erwirbt SensID und erweitert damit seine Kompetenz in der diagnostischen Qualitätskontrolle

Die Akquisition ist ein bedeutender Meilenstein in der Mission von Microbiologics, eine sicherere und gesündere Welt voranzutreiben, indem das Unternehmen seine Reichweite auf die Bereiche Onkologie und Präzisionsmedizin ausdehnt und gleichzeitig seine Führungsrolle in der Diagnostik von Infektionskrankheiten beibehält. Die kombinierte Expertise von Microbiologics und SensID wird beide Unternehmen in die Lage versetzen, ein breiteres Portfolio an Lösungen für die Qualitätskontrolle anzubieten, um Entwickler von Diagnosetechnologien und medizinisches Fachpersonal weiter zu unterstützen und letztendlich die Patientenversorgung weltweit zu verbessern.

„Wir freuen uns, SensID im Team von Microbiologics begrüßen zu dürfen", sagte Kristen Knox, CEO von Microbiologics. „Bei dieser Partnerschaft geht es nicht nur darum, unsere Fähigkeiten zu erweitern, sondern auch darum, zwei Organisationen zusammenzubringen, die mit großer Leidenschaft die Zukunft der Diagnostik vorantreiben wollen. Im Mittelpunkt unseres Handelns steht das Engagement, das Leben von Patienten und medizinischen Fachkräften auf der ganzen Welt zu verbessern. Durch die Kombination unserer Expertise in der Infektions- und Onkologiediagnostik können wir noch mehr bewirken."

SensID ist bekannt für Präzision und Innovation, insbesondere im Bereich der Onkologie. Das Unternehmen ist auf die Bereitstellung von intensiv charakterisierten Referenzmaterialien und Qualitätskontrollen für die Forschung und Entwicklung, Validierung und Qualitätskontrolle von molekulardiagnostischen Tests spezialisiert. Zu den jüngsten Innovationen gehören die Einführung des ersten ESR1-Mutations-Referenzsets zur Validierung von zellfreien DNA-Mutationsnachweisverfahren sowie eine plattformagnostische Kontrolle für Dihydropyrimidin-Dehydrogenase-Tests (DPYD, DHP, DPD, DHPDHASE). Die Integration des Fachwissens von SensID wird das umfassende Angebot von Microbiologics ergänzen und Innovationen ermöglichen, die die Zukunft der diagnostischen Tests vorantreiben werden.