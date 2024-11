Brüssel und Prag (ots/PRNewswire) - Richtlinie könnte zu massiven

Medikamentenknappheiten führen, von denen Millionen Patienten in ganz Europa

betroffen sind



Zentiva, ein europaweit tätiges Unternehmen, das Generika herstellt und

vertreibt, ist alarmiert über die Auswirkungen der heute von der EU

verabschiedeten Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser (UWWTD).

Die Richtlinie schreibt vor, dass nur die pharmazeutische- und kosmetische

Branche die Modernisierung und die Betriebskosten von mehreren hundert

Kläranlagen in ganz Europa finanzieren. Die Branche, die bereits durch die

Inflation, steigende Kosten für Arbeitskräfte, Energie, Inhaltsstoffe,

Verpackungsmaterial und Transport belastet ist und mit einer unterbrochenen

Lieferkette aufgrund von Kriegssituationen in mehreren Gebieten zu kämpfen hat,

sieht sich mit der UWWTD einem schweren Schlag gegenüber. Da die Marktpreise

gedeckelt sind, werden die europäischen Patienten, die tagtäglich auf diese

Arzneimittel angewiesen sind, aufgrund der daraus resultierenden massiven

Arzneimittelknappheit nicht mehr in der Lage sein, sie in den Apotheken zu

finden.







und ernsthafter Bedenken der Branche und der 15 Mitgliedstaaten hinsichtlich der

Folgen der Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser wurde sie

heute vom Europäischen Rat formell verabschiedet. Die Kosten dieses Systems, die

laut deutschen Kostenprognosen zwischen 5 Mrd. EUR pro Jahr[1] und 11 Mrd. EUR

pro Jahr[2] liegen, würden zu massiven Arzneimittelengpässen führen,

katastrophale Folgen für den Zugang der Patienten zu Medikamenten haben und die

Nachhaltigkeit der Gesundheitssysteme in Europa gefährden. Generika, auf die 70

% aller verschriebenen Arzneimittel in Europa und 9 von 10 kritischen

Arzneimitteln entfallen, die aber nur 19 % des Marktwerts ausmachen[3], sind

aufgrund ihrer großen Mengen und der streng gedeckelten Preise besonders

anfällig für die UWWTD-Steuer. Die von diesem System am meisten gefährdeten

Arzneimittel werden von Hunderten Millionen europäischer Bürger benötigt.



"Es ist der ältere Mann, der seine Herzmedikamente in einer Landapotheke abholt,

der neu diagnostizierte Diabetiker, dem wir helfen, die Risiken der Krankheit zu

mindern, oder die Mutter, die Fiebermedikamente für ihr Kleinkind braucht, die

letztendlich die Folgen der neuen Richtlinie über die Behandlung von kommunalem

Abwasser tragen. Wir alle erinnern uns an die Situation mit dem Seite 2 ► Seite 1 von 3



