Trump-Sieg sorgt für Aufschwung

Bei 73.794 US-Dollar markierte der Bitcoin in US-Dollar (BTC/USD) sein Vorgängerhoch und ging anschließend in eine mehrmonatige Konsolidierung über. Nach einem Verlaufstief bei 49.577 US-Dollar schossen die Notierungen vor einigen Wochen wieder hoch, der Bitcoin konnte sich an seinen Abwärtstrend um 67.840 US-Dollar herantasten. Nur wenig später gelang ein nachhaltiger Ausbruch auf der Oberseite, womit mittelfristig wieder Kurspotenzial beim Bitcoin ausgelöst wurde.

Rallye mit Ansage