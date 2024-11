RWE ziehen deutlich an - Bericht über Elliott-Beteiligung

Huta schrieb gestern 07:39

Guten Morgen!



RWE hat auf der Homepage nun einen neuen "Langzeit-Analystenkonsens" veröffentlicht.



https://www.rwe.com/investor-relations/rwe-aktie/analystenempfehlungen-und-konsensus/



Da kann man "schön" sehen, dass der Gewinn je Aktie sich in den Jahren 2025 und 2026 deutlich gegenüber 2024 reduzieren wird - 2025 sollen nur 2,07 Euro je Aktie verdient werden und 2026 soll das EpS 2,37 Euro betragen.



Dies ist so geplant - um den Versuch vorzubeugen, daraus dann nächstes Jahr eine "negative Überraschung " zu konstruieren und liegt daran, dass in der Aufbauphase des "Erneuerbaren-Energien-Portfolios" die Kapitalkosten und Abschreibungen schon ansteigen bevor die jeweiligen Anlagen schon ihre volle Leistung und damit ihren vollen Ertrag abliefern.



2027 soll das EpS dann wieder in etwa so hoch sein wie in 2024 und dann sukzessive weiter steigen. 2030 liegt das EpS dann nach Meinung der Analysten bei knapp 4 Euro.



In der gesamten Zeit - also auch in 2025 und 2026 - soll dabei die Dividende kontinuierlich ansteigen.



Einen schönen Tag allerseits.