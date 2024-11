Vizsla Silver erhält endgültige Genehmigung für den Wechsel an die Toronto Stock Exchange

Vancouver, British Columbia (5. November 2024) - Vizsla Silver Corp. (TSX-V: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G3) („Vizsla Silver“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/ profil/vizsla-silver-corp/ ) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die endgültige Börsenzulassung von der Toronto Stock Exchange (die „TSX“) erhalten hat, um von der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) an die TSX zu wechseln. Die Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) werden ab dem Handelsbeginn am 7. November 2024 unter dem Symbol „VZLA“ an der TSX gehandelt.

Im Zusammenhang mit dem Wechsel an die TSX werden die Stammaktien mit Wirkung zum Börsenschluss am 6. November 2024 freiwillig von der TSXV dekotiert und nicht mehr an der TSXV gehandelt.

Die Stammaktien werden weiterhin an der NYSE American unter dem Symbol „VZLA“ gehandelt.

„Das Uplisting an die TSX stellt einen weiteren bedeutenden Meilenstein im Wachstum von Vizsla Silver und seinen Aktionären dar“, kommentierte Michael Konnert, President & CEO. „Da die TSX Kanadas führende Börse ist, erwarten wir, dass diese Börsennotierung die Sichtbarkeit am Markt erhöht und das Unternehmen einem breiteren Spektrum von Investoren zugänglich macht.“

Die Aktionäre müssen im Zusammenhang mit dem Wechsel und der Notierung an der TSX keine Maßnahmen ergreifen. Es wird keine Änderung der CUSIP des Unternehmens geben.

Über Vizsla Silver

Vizsla Silver ist ein kanadisches Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, British Columbia, das sich auf die Weiterentwicklung seines Vorzeigeprojekts, des zu 100 % unternehmenseigenen Silber-Gold-Projekts Panuco in Sinaloa, Mexiko, konzentriert. Das Unternehmen hat kürzlich im Juli 2024 eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie für Panuco abgeschlossen, die eine jährliche Produktion von 15,2 Mio. Unzen AgÄq über eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 10,6 Jahren, einen Kapitalwert (NPV5%) nach Steuern von 1,1 Mrd. USD, einen internen Zinsfuß von 86 % und eine Amortisationszeit von 9 Monaten bei 26 USD /Unze Silber und 1.975 USD/Unze AU Vizsla hervorhebt. Vizsla Silver strebt an, durch die Umsetzung eines zweigleisigen Entwicklungsansatzes bei Panuco zum weltweit führenden Silberunternehmen zu werden, indem die Minenentwicklung vorangetrieben und gleichzeitig die Exploration auf Distriktebene mit kostengünstigen Mitteln fortgesetzt wird.

